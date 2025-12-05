Delhi News: आनंद पर्वत में हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार, बदला लेने के लिए किया था हमला
दिल्ली पुलिस ने आनंद पर्वत इलाके से हत्या के प्रयास के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने हमले का बदला लेने और इलाके ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में आनंद पर्वत पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है। इसकी पहचान आनंद पर्वत के धीरेंद्र मौर्य के रूप में हुई है।
पूछताछ में उसने बताया कि हमले का बदला लेने और इलाके में अपना दबदबा बनाने के लिए पीड़ित को चाकू मारा था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
मध्य जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ऋषि कुमार के मुताबिक, 10 नवंबर को आनंद पर्वत में चाकूबाजी की एक घटना दर्ज हुई, जिसमें दो लोगों ने मिलकर पीड़ित पर हमला किया था। इनमें से एक नाबालिग को 11 नवंबर को पकड़ लिया गया था, लेकिन मुख्य आरोपित धीरेंद्र मौर्य फरार था और पुलिस गिरफ्त से बच रहा था।
हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश जारी थी। आखिरकार दो दिसंबर को सूचना मिली कि फरार चल रहा आरोपित नेहरू नगर, आनंद पर्वत इलाके में दिखाई दिया है। सूचना पर टीम ने छापामारी कर उसे दबोच लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और बताया कि हमला बदला लेने और इलाके में दबदबा बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया।
