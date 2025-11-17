किताब की दुकान में लगी आग, ऊपर बने पिज्जा आउटलेट व कोचिंग सेंटर में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक किताब की दुकान में अचानक आग लगने से आसपास अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने तेजी दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।

दमकलकर्मियों ने मुश्किल हालात में किया रेस्क्यू आग लगने की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और दुकान में घुसकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। दुकान में मौजूद कागज और किताबों की वजह से आग तेजी से फैलने की आशंका थी, लेकिन दमकल की त्वरित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में आ गई।