    किताब की दुकान में लगी आग, ऊपर बने पिज्जा आउटलेट व कोचिंग सेंटर में मचा हड़कंप

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:16 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक किताब की दुकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। दुकान के ऊपर पिज्जा आउटलेट और कोचिंग सेंटर को तुरंत खाली कराया गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित एक किताब की दुकान में अचानक आग लगने से आसपास अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने तेजी दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।

    दमकलकर्मियों ने मुश्किल हालात में किया रेस्क्यू

    आग लगने की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और दुकान में घुसकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। दुकान में मौजूद कागज और किताबों की वजह से आग तेजी से फैलने की आशंका थी, लेकिन दमकल की त्वरित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में आ गई।

    दुकान के ऊपर था पिज्जा आउटलेट और कोचिंग सेंटर

    किताब की दुकान के ठीक ऊपर एक पिज्जा आउटलेट और एक कोचिंग सेंटर होने के कारण हालात और गंभीर हो सकते थे। आग लगते ही इन जगहों को तुरंत खाली कराया गया, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सका।

    अग्निशमन विभाग के अनुसार, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जांच टीम दुकानदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर कारणों का पता लगाने में जुटी है।

