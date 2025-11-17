Language
    दिल्ली से दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों को दिखा अद्भुत नजारा, एक साथ नजर आए तीन बाघ

    By Vikas Sahay Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:58 PM (IST)

    दिल्ली से दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों को एक साथ तीन बाघ देखने का अद्भुत अवसर मिला। इस दुर्लभ दृश्य को पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया। अधिकारियों के अनुसार, बाघों की बढ़ती संख्या और बेहतर प्रबंधन के कारण ऐसे दृश्य अब अधिक सामान्य हो रहे हैं।

    दिल्ली से दुधवा घूमने आए पर्यटकों को एक साथ दिखे तीन बाघ।

    संवादसूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। दुधवा टाइगर रिजर्व में भ्रमण करने आए सैलानियों को सोमवार को एक साथ तीन बाघ दिखाई दिए। तीन बाघों को एक साथ देखकर पर्यटक चकित रह गए। पर्यटकों ने बाघ की फोटो लेने के साथ उसका वीडियो भी बनाया जिसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। उधर किशनपुर सेंचुरी में भी सैलानियों को बाघ दिखाई दिया है।

    दुधवा टाइगर रिजर्व में घूमने आने वाले पर्यटकों को प्राय: रोज ही बाघ दिख रहा है। लेकिन एक साथ तीन तीन बाघ दिखने की घटना कभी कभी ही होती है। इस सीजन में यह दूसरी घटना है। इससे पहले किशनपुर में नवंबर के पहले हप्ते में सैलानियों को एक साथ तीन बाघ दिखे थे।

    उसके बाद आज दुधवा में पर्यटकों को एक साथ तीन बाघ दिखाई दिए हैैं। दिल्ली से दुधवा में जंगल सफारी करने आए देवेंद्र सिंह व उनके साथ आए लोग सुबह की शिफ्ट में भ्रमण के लिए सलूकापुर जा रहे थे। रास्ते में एक साथ तीन बाघ मार्ग पर टहलते दिखाई दिए।

    एक साथ तीन बाघों को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। उन लोगों ने बाघों की फोटो ली और उसका वीडियो भी बनाया। वीडियों इंटरनेट पर वायरल भी हो रहा है।

    भीरा में किशनपुर सेंचुरी में जंगल सफारी करने आए पर्यटकों को बाघ के दीदार होने से उनमें प्रसन्नता है। सोमवार की सुबह किशनपुर पहुंचे सैलानियों ने प्रथम पारी में ही झाडिय़ों से निकले टाइगर को देखा।

    इस समय ठंड का मौसम शुरू होते ही किशनपुर आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को बाघ दिखाई देने लगे हैं। साथ ही यहां मौजूद अन्य वन्यजीव हिरण बारहसिंघा के साथ झादी ताल में मौजूद विभिन्न तरह के पक्षियों को देख पर्यटक काफी खुश हो रहे हैैं।