दिल्ली से दुधवा टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों को दिखा अद्भुत नजारा, एक साथ नजर आए तीन बाघ

संवादसूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। दुधवा टाइगर रिजर्व में भ्रमण करने आए सैलानियों को सोमवार को एक साथ तीन बाघ दिखाई दिए। तीन बाघों को एक साथ देखकर पर्यटक चकित रह गए। पर्यटकों ने बाघ की फोटो लेने के साथ उसका वीडियो भी बनाया जिसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। उधर किशनपुर सेंचुरी में भी सैलानियों को बाघ दिखाई दिया है।

दुधवा टाइगर रिजर्व में घूमने आने वाले पर्यटकों को प्राय: रोज ही बाघ दिख रहा है। लेकिन एक साथ तीन तीन बाघ दिखने की घटना कभी कभी ही होती है। इस सीजन में यह दूसरी घटना है। इससे पहले किशनपुर में नवंबर के पहले हप्ते में सैलानियों को एक साथ तीन बाघ दिखे थे।

उसके बाद आज दुधवा में पर्यटकों को एक साथ तीन बाघ दिखाई दिए हैैं। दिल्ली से दुधवा में जंगल सफारी करने आए देवेंद्र सिंह व उनके साथ आए लोग सुबह की शिफ्ट में भ्रमण के लिए सलूकापुर जा रहे थे। रास्ते में एक साथ तीन बाघ मार्ग पर टहलते दिखाई दिए।