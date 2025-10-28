IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर विमान के पास खड़ी बस में लगी आग, मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर एक विमान के पास खड़ी बस में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। यह बस एअर इंडिया को सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी की बस थी, जिससे कर्मियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है।

वहीं, एअर साइड में आग लगने की यह घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। गनीमत की बात यह है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार, आग लगने के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। आग लगने की सूचना जैसे ही अग्निशमन को मिली तो तुरंत एयरपोर्ट के अग्निशमन दस्ते का दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया।