    IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर विमान के पास खड़ी बस में लगी आग, मची अफरातफरी

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:24 PM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर एअर इंडिया की एक बस में आग लग गई। बस में कोई यात्री नहीं था, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ। अग्निशमन दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। डेढ़ महीने पहले भी इसी तरह की एक घटना हुई थी।  

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर एक विमान के पास खड़ी बस में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है। यह बस एअर इंडिया को सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी की बस थी, जिससे कर्मियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है।

    वहीं, एअर साइड में आग लगने की यह घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। गनीमत की बात यह है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है।

    जानकारी के अनुसार, आग लगने के समय बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। आग लगने की सूचना जैसे ही अग्निशमन को मिली तो तुरंत एयरपोर्ट के अग्निशमन दस्ते का दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया।

    एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि आग लगने के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लिहाजा मौके से विमान को हटाने की जरूरत नहीं समझी गई। दोनों में इतनी दूरी थी कि आग की चपेट में विमान नहीं आता।

    बता दें कि करीब डेढ़ महीने पूर्व भी आईजीआई एयरपोर्ट पर एक विमान के पास खड़े वाहन में आग लगने की घटना सामने आई थी। उस घटना में भी कोई घायल नहीं हुआ था।