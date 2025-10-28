'कृत्रिम वर्षा के लिए एयरक्राफ्ट ने कानपुर से भरी उड़ान, मेरठ पहुंचने पर तय होगा आगे का शेड्यूल'

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि कलाउड सीडिंग के लिए आईआईटी कानपुर के एयरक्राफ्ट सेसना ने कानपुर से टेक ऑफ कर लिया है। जब वह मेरठ पहुंचेगा, तब मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए आगे का शेड्यूल बताएंगे।

उन्होंने बताया कि सुबह एयरक्राफ्ट इसलिए उड़ान नहीं भर सका था क्योंकि कानपुर में दृश्यता का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। बकौल सिरसा, सोमवार को भी क्लाउड सीडिंग की योजना बनाई गई थी लेकिन दृश्यता का स्तर अच्छा न होने से मामला टल गया था। क्लाउड सीडिंग के लिए बादल भी थोड़ा नीचे यानी अधिकतम पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं।