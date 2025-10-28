'कृत्रिम वर्षा के लिए एयरक्राफ्ट ने कानपुर से भरी उड़ान, मेरठ पहुंचने पर तय होगा आगे का शेड्यूल'
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए आईआईटी कानपुर के सेसना एयरक्राफ्ट ने कानपुर से उड़ान भरी। मेरठ पहुँचने पर मौसम के अनुसार आगे की योजना तय होगी। दृश्यता कम होने के कारण सुबह विमान उड़ान नहीं भर सका था। राजधानी में आज पहला क्लाउड सीडिंग परीक्षण किया जाएगा, दृश्यता सुधरने पर विमान उड़ान भरेगा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि कलाउड सीडिंग के लिए आईआईटी कानपुर के एयरक्राफ्ट सेसना ने कानपुर से टेक ऑफ कर लिया है। जब वह मेरठ पहुंचेगा, तब मौसमी परिस्थितियों को देखते हुए आगे का शेड्यूल बताएंगे।
उन्होंने बताया कि सुबह एयरक्राफ्ट इसलिए उड़ान नहीं भर सका था क्योंकि कानपुर में दृश्यता का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। बकौल सिरसा, सोमवार को भी क्लाउड सीडिंग की योजना बनाई गई थी लेकिन दृश्यता का स्तर अच्छा न होने से मामला टल गया था। क्लाउड सीडिंग के लिए बादल भी थोड़ा नीचे यानी अधिकतम पांच हजार मीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं।
इससे पूर्व आइटीओ छठ घाट पर सुबह के समय सिरसा ने कहा था कि राजधानी में पहला क्लाउड सीडिंग परीक्षण आज किया जाएगा। दृश्यता में सुधार होने पर इस अभ्यास के लिए सुसज्जित विमान कानपुर से आ जाएगा। कानपुर में दृश्यता 2,000 मीटर तक है, जैसे ही यह 5,000 मीटर तक पहुंचेगी, विमान परीक्षण के लिए उड़ान भरेगा।
दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के लिए आइआइटी कानपुर के विमान ने भरी उड़ान #IITKanpur #ArtificialRain #Rainfall pic.twitter.com/I9X1K4PW4i— UP Desk (@NiteshSriv007) October 28, 2025
