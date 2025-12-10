Language
    आसफ अली रोड पर हमदर्द की बिल्डिंग में आग से मचा हड़कंप, 40 मिनट में किया जा सका काबू

    By Mohammad SaqibEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:50 PM (IST)

    दिल्ली के आसफ अली रोड पर स्थित हमदर्द की बिल्डिंग में बुधवार दोपहर आग लग गई। दमकल की पांच गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 40 मिनट में आग पर काबू पाया। घटन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आसफ अली रोड स्थित हमदर्द की बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बुधवार दोपहर पैकिंग मटेरियल में अचानक आग लग गई। करीब 3 बजे सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 40 मिनट में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

    अच्छी खबर यह है कि घटना में अब तक किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। चार मंजिला इस बिल्डिंग में भूतल, ग्राउंड फ्लोर और दो ऊपरी मंजिलें शामिल हैं।

    दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल कूलिंग का काम जारी है, साथ ही तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं अंदर धुआं या आग की कोई बची हुई चिंगारी मौजूद न हो।

    अधिकारियों ने बताया कि समय पर मिली सूचना और दमकल कर्मियों की त्वरित कार्रवाई के चलते आग को फैलने से रोक लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

