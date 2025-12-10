आसफ अली रोड पर हमदर्द की बिल्डिंग में आग से मचा हड़कंप, 40 मिनट में किया जा सका काबू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आसफ अली रोड स्थित हमदर्द की बिल्डिंग की पहली मंजिल पर बुधवार दोपहर पैकिंग मटेरियल में अचानक आग लग गई। करीब 3 बजे सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 40 मिनट में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।

अच्छी खबर यह है कि घटना में अब तक किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। चार मंजिला इस बिल्डिंग में भूतल, ग्राउंड फ्लोर और दो ऊपरी मंजिलें शामिल हैं।