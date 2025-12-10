कार में लाश लेकर 4 घंटे तक सड़कों पर घूमते रहे हत्यारे, कहां थी फरीदाबाद पुलिस? लापरवाही पर फिर उठे सवाल

सुधीर बैसला, दक्षिणी दिल्ली। फरीदाबाद में अल-फलाह प्रकरण और लालकिला बम विस्फोट के बाद दिल्ली-फरीदाबाद सीमा पर सुरक्षा चौकसी की फिर पोल खुली है। छह दिसंबर की रात को तुगलकाबाद में विकास मावी की हत्या के बाद हत्यारोपी उसका शव कार में डालकर पुल प्रह्लादपुर क्षेत्र से सीमा पार करके सूरजकुंड रोड पहुंचे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हैरानी की बात ये है कि हत्यारोपी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार को सूरजकुंड गोल चक्कर से एमवीएन चौक, एमवीएन चौक से पाली चौक, पाली चौक से मांगर पुलिस चौकी के एरिया में करीब चार घंटे तक घूमते रहे। इस रूट पर चार पुलिस नाके हैं, कहीं किसी पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका-टोका नहीं।

इस रूट पर एमवीएन चौक और पाली चौक से धौज गांव तक भी रास्ता जाता है। लाल किला बम विस्फोट प्रकरण में लगातार आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है। देश भर की सभी जांच एजेंसियां मामले की तहकीकात में जुटी हैं, तब भी दिल्ली-फरीदाबाद सीमा पर लापरवाही का आलम चिंता का विषय है।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि विकास के हत्यारोपियों ने जब मांगर चौकी क्षेत्र के जंगल में शव को फेंकने के बाद भी शराब पी। शराब के नशे में ये लोग वापस उसी रास्ते तुगलकाबाद पहुंचे। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से इन दिनों सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले, वाहनों में शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन विकास के शव को दिल्ली से फरीदाबाद ले जाकर ठिकाने वाली बात ने उपरोक्त अभियान को भी धता साबित किया है।

बता दें, दिल्ली के गांव तेखंड में रहने वाला विकास मावी छह दिसंबर की शाम को तुगलकाबाद में रहने वाले प्रवीण उर्फ पम्मी, केशव विधूड़ी, विशाल के साथ गांव के बारातघर में बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीते हुए चारों को करीब 11 बज गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास अत्यधिक शराब पीने के बाद गालीगलौज देने लगता था।

वारदात वाली रात को भी जब वह गाली देने लगा हत्यारोपितों ने सिर पर लोहे की वस्तु मार दी, जिससे वह मौके पर ही मर गया। बाद में वे शव को कार में डालकर ठिकाने लगाने के लिए फरीदाबाद की तरफ चल दिए। बताया जा रहा है कि हत्यारोपितों में पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी के चचेरे भाई चंदे का पुत्र शामिल बताया जा रहा है।