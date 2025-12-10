Language
    कार में लाश लेकर 4 घंटे तक सड़कों पर घूमते रहे हत्यारे, कहां थी फरीदाबाद पुलिस? लापरवाही पर फिर उठे सवाल

    By Sudhir Baisla Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    दिल्ली-फरीदाबाद सीमा पर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। तुगलकाबाद में विकास मावी की हत्या के बाद, हत्यारे शव को कार में डालकर फरीदाबाद की सड़को ...और पढ़ें

    सुधीर बैसला, दक्षिणी दिल्ली। फरीदाबाद में अल-फलाह प्रकरण और लालकिला बम विस्फोट के बाद दिल्ली-फरीदाबाद सीमा पर सुरक्षा चौकसी की फिर पोल खुली है। छह दिसंबर की रात को तुगलकाबाद में विकास मावी की हत्या के बाद हत्यारोपी उसका शव कार में डालकर पुल प्रह्लादपुर क्षेत्र से सीमा पार करके सूरजकुंड रोड पहुंचे थे।

    हैरानी की बात ये है कि हत्यारोपी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कार को सूरजकुंड गोल चक्कर से एमवीएन चौक, एमवीएन चौक से पाली चौक, पाली चौक से मांगर पुलिस चौकी के एरिया में करीब चार घंटे तक घूमते रहे। इस रूट पर चार पुलिस नाके हैं, कहीं किसी पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका-टोका नहीं।

    इस रूट पर एमवीएन चौक और पाली चौक से धौज गांव तक भी रास्ता जाता है। लाल किला बम विस्फोट प्रकरण में लगातार आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है। देश भर की सभी जांच एजेंसियां मामले की तहकीकात में जुटी हैं, तब भी दिल्ली-फरीदाबाद सीमा पर लापरवाही का आलम चिंता का विषय है।

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि विकास के हत्यारोपियों ने जब मांगर चौकी क्षेत्र के जंगल में शव को फेंकने के बाद भी शराब पी। शराब के नशे में ये लोग वापस उसी रास्ते तुगलकाबाद पहुंचे। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से इन दिनों सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले, वाहनों में शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन विकास के शव को दिल्ली से फरीदाबाद ले जाकर ठिकाने वाली बात ने उपरोक्त अभियान को भी धता साबित किया है।

    बता दें, दिल्ली के गांव तेखंड में रहने वाला विकास मावी छह दिसंबर की शाम को तुगलकाबाद में रहने वाले प्रवीण उर्फ पम्मी, केशव विधूड़ी, विशाल के साथ गांव के बारातघर में बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पीते हुए चारों को करीब 11 बज गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास अत्यधिक शराब पीने के बाद गालीगलौज देने लगता था।

    वारदात वाली रात को भी जब वह गाली देने लगा हत्यारोपितों ने सिर पर लोहे की वस्तु मार दी, जिससे वह मौके पर ही मर गया। बाद में वे शव को कार में डालकर ठिकाने लगाने के लिए फरीदाबाद की तरफ चल दिए। बताया जा रहा है कि हत्यारोपितों में पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी के चचेरे भाई चंदे का पुत्र शामिल बताया जा रहा है।

    फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि बार्डर पर नाकाबंदी रहती है। छह दिसंबर को शनिवार था। वीकेंड पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। इसीलिए सर्विलांस रडार से संबंधित कार बची होगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस से जो भी सहयोग मांगा है, वह पूरी तरह किया गया है। फरीदाबाद-दिल्ली की सभी सीमाओं पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में युवक की हत्या कर लाश को फरीदाबाद में फेंका, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सुलझाई गुत्थी