दिल्ली में नकली टूथपेस्ट और ईनो फैक्ट्री का भंडाफोड़, 40 हजार ट्यूब और 11 हजार पाउच बरामद, तीन गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने नकली टूथपेस्ट और ईनो बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 40 हजार टूथपेस्ट ट्यूब और 11 हजार ईनो पाउच जब्त किए गए हैं, साथ ही तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह फैक्ट्री दिल्ली में चल रही थी और नकली सामान बाजार में बेच रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तरी जिले की वजीराबाद थाना पुलिस की टीम ने नामी कंपनी के नकली टूथपेस्ट और एसिडिटी पाउच बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वजीराबाद इलाके के जगतपुर गांव में अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित हो रही थी। पुलिस टीम ने फैक्ट्री से 80 और 150 ग्राम के करीब 40 हजार टूथपेस्ट (खाली और भरे हुए) बरामद किए हैं। इसके अलावा 11 हजार से अधिक एसिडिटी पाउच ईनो के अलावा भारी मात्रा में मशीनें और पैकिंग का सामान बरामद हुआ है। कुछ आरोपित मौके से फरार हो गए।
देखने में बिल्कुल असली जैसे
पुलिस ने मौके से फैक्ट्री मालिक नबील के अलावा तीन मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित नबील से पूछताछ कर इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कितने समय से आरोपित इस धंधे में लिप्त थे। कमाल की बात यह है कि बरामद टूथपेस्ट और एसिडिटी पाउच दिखने में एकदम असली हैं।
जगतपुर एक्सटेंशन में छापेमारी की
उत्तरी जिला के पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक् मंगलवार शाम जिला के डीआइयू यूनिट को सूचना मिली थी कि वजीराबाद के जगतपुर गांव में नकली टूथपेस्ट और एसिडिटी पाउच बनाए जा रहे हैं। तुरंत टीम का गठन कर गली नंबर-10सी, जगतपुर एक्सटेंशन में छापेमारी की गई।
वहां से करीब 10 हजार 80 ग्राम की खाली ट्यूब, 150 ग्राम की 5,250 खाली ट्यूब, 150 ग्राम की भरी हुई 12,824 ट्यूब, 80 ग्राम की भरी हुई 12,516 ट्यूब, 220 कारटन, 3 बड़ी मशीन, एसिडिटी के 11200 पाउच और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ। यहां काम करने वाले मजदूर मशीनों की मदद से इन टूथपेस्ट और एसिडिटी पाउच को बना रहे थे।
माल दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा
पुलिस ने मौके से ही बल्लीमारान, चांदनी चौक निवासी नबील को दबोच लिया। छानबीन के दौरान पता चला है कि आरोपित पिछले काफी समय से इस गोरखधंधे में शामिल हैं। नबील के साथ कुछ और भी लोग जुड़े हैं। जांच के दौरान पता चला है कि माल दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा था।
