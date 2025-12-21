Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में नकली प्रीमियम मोबाइल गिरोह का भंडाफोड़, 512 फर्जी सैमसंग फोन बरामद; चीन से मंगवाते थे पार्ट्स

    By Mohammed Saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:30 PM (IST)

    दिल्ली में सैमसंग के नकली प्रीमियम फोन बनाने और उन्हें देशभर में बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में सरगना समेत चार लोगों को गिरफ्तार ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपित व बरामद नकली मोबाइल फोन व अन्य सामान। सौजन्य दिल्ली पुलिस

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आज के दौर में महंगे प्रीमियम मोबाइल फाेन रखने का क्रेज नौजवानों में बढ़ता जा रहा है। लोग इसके लिए मोटी रकम खर्चकर मोबाइल फोन खरीदते हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ गिरोह ऐसे भी सक्रिय हैं जो महंगे प्रीमियम मोबाइल की आड़ में नकली मोबाइल फोन का धंधा चला रहे हैं। मध्य जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सैमसंग के नकली प्रीमियम फोन बनाकर देशभर में बेच रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चार आरोपितों को किया गिरफ्तार

    पुलिस ने इस संबंध में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान गिरोह के मुख्य सरगना अशोक विहार के हाकिम, इंद्र विहार ब्रिजपुरी के मेहताब अहमद अंसारी, बुद्ध विहार, रोहिणी के रवि आहूजा और करोल बाग के राहुल के रूप में हुई है। पुलिस को इनके गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरोपित किन-किन लोगों को यह मोबाइल फोन बेच रहे थे। सभी से पूछताछ जारी है।

    512 नकली प्रीमियम महंगे फोन बरामद

    पुलिस ने आरोपितों के पास से 512 नकली प्रीमियम महंगे फोन (एस-25 अल्ट्रा, फोल्ड व फिलिप), 124 मदरबोर्ड, 138 बैटरी और वियतनाम की मोहर लगे 459 आईएमईआई नंबर के स्टीकर बरामद किए हैं। आरोपित चीन से मोबाइल के नकली पार्ट्स मंगवाते थे। इसके बाद इन मोबाइल को 35 से 40 हजार या उससे ज्यादा कीमत में बेच दिया जाता था। आरोपित करोल बाग के अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में नकली मोबाइल फोन बेच रहे थे।

    चोरी के मोबाइल फोन भी खरीद रहे

    मध्य जिला के पुलिस उपायुक्त निधिन वल्सन के मुताबिक, 13 दिसंबर को स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि करोल बाग के बीडनपुरा स्थित एक दुकान पर सैमसंग के नकली प्रीमियम मोबाइल फोन असेंबल करके बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा आरोपित चोरी के मोबाइल फोन भी खरीद रहे हैं।

    पूछताछ में कुबूला अपराध

    जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर रोहित कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। 13 दिसंबर की रात को ही दुकान पर छापेमारी की गई। टीम ने दुकान से मास्टरमाइंड हाकिम के अलावा उसके करीबी मेहताब अहमद अंसारी के अलावा दो अन्य युवक रवि आहुजा व राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपना अपराध कुबूल कर लिया।

    पहले भी नकली मोबाइल फैक्ट्री का किया था भंडाफोड़

    इससे पहले बीते माह 28 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने करोल बाग के मोबाइल हब में फर्जी मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 1,826 मोबाइल फोन बरामद किए थे। यह गैंग चाइनीज साफ्टवेयर और आइएमईआइ नंबर बदलकर पुराने मोबाइलों को नए फोन की तरह बाजार में सप्लाई करता था। बरामद मोबाइल फोन नान-ट्रेसेबल चाइनीज आईएमईआई नंबरों से लैस थे यानी ऐसे मोबाइल जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है।

    यह भी पढ़ें- दमघोंटू बनी हुई है दिल्ली की हवा, आनंद विहार-चांदनी चौक सबसे प्रदूषित; 14 इलाकों में एक्यूआई 400 पार