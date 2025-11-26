फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर महिला न्यूज एंकर की शेयर की आपत्तिजनक फोटो, पुलिस ने आरोपी को मुंबई से दबोचा
मुंबई पुलिस ने एक महिला न्यूज एंकर की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। महिला एंकर की शिकायत पर साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुंबई से पकड़ा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। महिला न्यूज एंकर की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसे परेशान व बदनाम करने वाले आरोपित को बाहरी दिल्ली साइबर थाना पुलिस ने रविवार रात को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान चेत कमल प्रकाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जम्मू के बड़ी ब्रह्मणा का रहने वाला है। वर्तमान में आरोपित मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रह रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक लैपटाप बरामद कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है।
16 नवंबर को मामला दर्ज किया गया
जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि पल्ला बख्तावरपुर निवासी एक युवती ने शिकायत दी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है और आईडी से आपत्तिजनक और बेइज्जती करने वाला कंटेंट अपलोड कर रहा है।
युवती मुंबई में न्यूज एंकर के रूप में वर्तमान में कार्यरत है। न्यूज एंकर ने शिकायत में बताया कि आरोपित ने उसे एक बार फोन कर उसे परेशान करने की धमकी दी थी। पीड़िता के बयान पर आनलाइन स्टाकिंग सहित आइटी एक्ट के तहत 16 नवंबर को मामला दर्ज किया गया।
तकनीकी जांच से खुली परतें
साइबर थाना एसएचओ इंस्पेक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने आरोपित के दो इंस्टाग्राम आइडी और दो जीमेल अकाउंट चिह्नित कर उनकी तकनीकी जांच की। जांच में सभी अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से संचालित पाए गए, जिसका उल्लेख युवती की शिकायत में था। मोबाइल का लोकेशन लगातार मुंबई से ही मिल रहा था। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस टीम ने सहार इलाके में छापेमारी कर आरोपित चेत कमल प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपित आईटी का जानकार
पुलिस के अनुसार, आरोपित पुणे से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक और स्नातकोत्तर कर चुका है। वह विभिन्न आइटी कंपनियों में कार्य कर चुका है। अहमदाबाद में नौकरी के दौरान वह एक किताब भी लिख चुका है।
पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह पीड़िता से संपर्क करना चाहता था, लेकिन ब्लाॅक किए जाने पर चिढ़कर उसने यह हरकत की। उसने इंटरनेट मीडिया से तस्वीरें लेकर न्यूज एंकर की फर्जी प्रोफाइल तैयार की थी।
वहीं, पुलिस अब बरामद डिजिटल उपकरणों की फारेंसिक जांच कर यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं आरोपित ने और भी कोई फर्जी अकाउंट बनाकर किसी अन्य को तो टारगेट नहीं किया है।
यह भी पढ़ें- नक्सली हिड़मा समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई के समर्थन में इंडिया गेट पर जुटे युवा, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के लगाए नारे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।