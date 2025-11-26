फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर महिला न्यूज एंकर की शेयर की आपत्तिजनक फोटो, पुलिस ने आरोपी को मुंबई से दबोचा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। महिला न्यूज एंकर की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसे परेशान व बदनाम करने वाले आरोपित को बाहरी दिल्ली साइबर थाना पुलिस ने रविवार रात को मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान चेत कमल प्रकाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जम्मू के बड़ी ब्रह्मणा का रहने वाला है। वर्तमान में आरोपित मुंबई के अंधेरी ईस्ट में रह रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक लैपटाप बरामद कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है।

16 नवंबर को मामला दर्ज किया गया जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि पल्ला बख्तावरपुर निवासी एक युवती ने शिकायत दी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है और आईडी से आपत्तिजनक और बेइज्जती करने वाला कंटेंट अपलोड कर रहा है।

युवती मुंबई में न्यूज एंकर के रूप में वर्तमान में कार्यरत है। न्यूज एंकर ने शिकायत में बताया कि आरोपित ने उसे एक बार फोन कर उसे परेशान करने की धमकी दी थी। पीड़िता के बयान पर आनलाइन स्टाकिंग सहित आइटी एक्ट के तहत 16 नवंबर को मामला दर्ज किया गया।

तकनीकी जांच से खुली परतें साइबर थाना एसएचओ इंस्पेक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम ने आरोपित के दो इंस्टाग्राम आइडी और दो जीमेल अकाउंट चिह्नित कर उनकी तकनीकी जांच की। जांच में सभी अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से संचालित पाए गए, जिसका उल्लेख युवती की शिकायत में था। मोबाइल का लोकेशन लगातार मुंबई से ही मिल रहा था। पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस टीम ने सहार इलाके में छापेमारी कर आरोपित चेत कमल प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया।