Delhi Crime: अलीपुर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1500 लीटर घी और 55 लीटर एसेंस बरामद
दिल्ली के अलीपुर में एक नकली घी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 1500 लीटर नकली घी और 55 लीटर एसेंस जब्त किया है। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार हो चुका ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी-उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस ने अलीपुर थाना अंतर्गत खेड़ा कलां गांव में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से 1500 लीटर नकली घी बरामद किया है। इस घी को नामी कंपनियों की पैकिंग में बेचा जा रहा था।
पुलिस ने 55 लीटर देसी घी का एसेंस भी जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि यह फैक्ट्री 2014 से संत नगर (बुराड़ी) निवासी ज्ञानेंद्र सिंह नामक व्यक्ति चला रहा था और दिल्ली और आसपास के राज्यों में नकली घी की आपूर्ति कर रहा था।
जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि गत मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट इंवेस्टीगेशन यूनिट (डीआइयू) को अलीपुर क्षेत्र में एक फैक्ट्री में नकली देसी घी बनाने की सूचना मिली।
इसके बाद एफएसएसआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) के अधिकारियों को साथ लेकर खेड़ा कलां गांव स्थित बंसल एग्रो फूड इंडस्ट्रीज, (प्लाट नंबर 200) पर छापेमारी की।
परिसर की तलाशी के दौरान विभिन्न ब्रांड के पैक में नकली देसी घी बरामद किए गए। बरामद नकली देसी घी एनटीसी ईआरटीएच, वैदिक देसी घी, गो अमृत, नामदेव, एनटीसी सरस गोल्ड और एनएस नादान सरस ब्रांड नामों से तैयार किया जा रहा था।
एफएसएसआई के अधिकारियों ने सैंपल भी एकत्र किए। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री संचालक 1995 से नकली देसी घी बना रहा है। 2014 से खेड़ा कलां में उक्त फैक्ट्री चला रहा है।
