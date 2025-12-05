Delhi Crime: अलीपुर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1500 लीटर घी और 55 लीटर एसेंस बरामद

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी-उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस ने अलीपुर थाना अंतर्गत खेड़ा कलां गांव में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से 1500 लीटर नकली घी बरामद किया है। इस घी को नामी कंपनियों की पैकिंग में बेचा जा रहा था।

पुलिस ने 55 लीटर देसी घी का एसेंस भी जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि यह फैक्ट्री 2014 से संत नगर (बुराड़ी) निवासी ज्ञानेंद्र सिंह नामक व्यक्ति चला रहा था और दिल्ली और आसपास के राज्यों में नकली घी की आपूर्ति कर रहा था।