Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Delhi Crime: अलीपुर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1500 लीटर घी और 55 लीटर एसेंस बरामद

    By Dharmendra Yadav Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:53 PM (IST)

    दिल्ली के अलीपुर में एक नकली घी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 1500 लीटर नकली घी और 55 लीटर एसेंस जब्त किया है। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार हो चुका ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी-उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस ने अलीपुर थाना अंतर्गत खेड़ा कलां गांव में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से 1500 लीटर नकली घी बरामद किया है। इस घी को नामी कंपनियों की पैकिंग में बेचा जा रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने 55 लीटर देसी घी का एसेंस भी जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि यह फैक्ट्री 2014 से संत नगर (बुराड़ी) निवासी ज्ञानेंद्र सिंह नामक व्यक्ति चला रहा था और दिल्ली और आसपास के राज्यों में नकली घी की आपूर्ति कर रहा था।

    जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि गत मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट इंवेस्टीगेशन यूनिट (डीआइयू) को अलीपुर क्षेत्र में एक फैक्ट्री में नकली देसी घी बनाने की सूचना मिली।

    इसके बाद एफएसएसआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) के अधिकारियों को साथ लेकर खेड़ा कलां गांव स्थित बंसल एग्रो फूड इंडस्ट्रीज, (प्लाट नंबर 200) पर छापेमारी की।

    परिसर की तलाशी के दौरान विभिन्न ब्रांड के पैक में नकली देसी घी बरामद किए गए। बरामद नकली देसी घी एनटीसी ईआरटीएच, वैदिक देसी घी, गो अमृत, नामदेव, एनटीसी सरस गोल्ड और एनएस नादान सरस ब्रांड नामों से तैयार किया जा रहा था।

    एफएसएसआई के अधिकारियों ने सैंपल भी एकत्र किए। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री संचालक 1995 से नकली देसी घी बना रहा है। 2014 से खेड़ा कलां में उक्त फैक्ट्री चला रहा है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली HC ने कहा-दृष्टिदोष वाले जवान सुरक्षा बलों के लिए सही नहीं, कलर ब्लाइंडनेस वाले 13 CISF प्रोबेशनर्स बर्खास्त