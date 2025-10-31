बवाना में रिफाइंड तेल से बना रहे थे नकली देसी घी नकली देसी घी, 3,700 लीटर से अधिक नकली घी बरामद; दो गिरफ्तार
दिल्ली के बवाना में पुलिस ने एक नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। रिफाइंड तेल का उपयोग करके नकली देसी घी बनाया जा रहा था। मौके पर 3,700 लीटर से अधिक नकली घी जब्त किया गया और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बवाना औद्योगिक क्षेत्र में नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपिताें को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से 3,700 लीटर से अधिक नकली देसी घी और भारी मात्रा में कच्चा माल, मशीनरी और नकली पैकेजिंग बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सोनीपत, हरियाणा के सतेंद्र और रोहतक, हरियाणा के परवीन के रूप में हुई है। पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।
नकली डेरी पदार्थों का कर रहे थे प्रयोग
उपायुक्त विक्रम सिंह के मुताबिक, 29 अक्टूबर को टीम को विभिन्न ब्रांडों के नाम पर नकली देसी घी के अवैध निर्माण में शामिल एक फैक्ट्री के बारे में गुप्त जानकारी मिली थी। सूचना पर एसीपी सुनील श्रीवास्तव की देखरेख में और इंस्पेक्टर लिछमन के नेतृत्व में गठित टीम ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित छापेमारी करते हुए दो आरोपितों को दबोच लिया। जांच में पता चला कि आरोपित असली घी की जगह रिफाइंड तेल और अन्य गैर-डेरी पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे थे।
1,200 लीटर कच्चा पैक्ड नकली घी बरामद
फैक्ट्री से कुल 2,500 लीटर पैक्ड नकली घी और लगभग 1,200 लीटर कच्चा पैक्ड नकली घी, रिफाइंड तेल के कंटेनर, मिक्सिंग और हीटिंग यूनिट, स्टील के बर्तन, बाउल और ब्लेंडिंग उपकरण, इलेक्ट्रानिक तौल मशीनें, टेट्रा-पैकिंग और सीलिंग मशीनें, लेबल और रैपर रोल, उक्त ब्रांडों के खाली टेट्रा पैक और मुद्रित पैकेजिंग, 100 मिली, 200 मिली, 500 मिली, एक लीटर, दो लीटर और पांच लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक जार और पाउच बरामद हुए हैं।
