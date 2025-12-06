Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नकली नोट तस्करी में बड़ा खुलासा: बांग्लादेश के जरिए भारत पहुंच रही पाकिस्तान में छपी करेंसी; 36 लाख खपाया

    By Rais Rais Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:24 AM (IST)

    एक बड़े खुलासे में, पता चला है कि पाकिस्तान में छपी नकली करेंसी बांग्लादेश के रास्ते भारत में तस्करी की जा रही है। इस नेटवर्क के माध्यम से 36 लाख रुपय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण, दक्षिण दिल्ली। पांच दिन पहले दक्षिणी जिले के स्पेशल सेल ने जिस नकली भारतीय करेंसी नोट (एफआइसीएन) को बेनकाब किया था, उसी गिरोह के मुख्य तस्कर ने यह भी खुलासा किया कि उनके समानांतर दूसरा गिरोह फरीदाबाद-गुरुग्राम में सक्रिय है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पकड़े गए तस्कर ने यह भी बताया था कि दूसरे गिरोह के मुखिया से उसकी मुलाकात अगस्त महीने में आइएसबीटी पर हुई थी, तब उसे बताया गया था कि करीब 36 लाख रुपए के नकली नोट फरीदाबाद-गुरुग्राम में खपा चुका है। हालांकि, पकड़े गए तस्कर के पास दूसरे गिरोह के मुखिया का ठिकाना पता न होने के कारण वह पुलिस के शिकंजे में नहीं आ सका है।

    दिल्ली पुलिस के अलावा फरीदाबाद-गुरुग्राम पुलिस की टीम समन्वयक कार्रवाई के तहत दूसरे अन्य गिरोह तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बता दें, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पांच अप्रैल काे एक अलग गिरोह के पांच सदस्य पकड़े थे, जिनसे 7.94 लाख की फेक करेंसी बरामद हुई थी। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस भी आगे के नेटवर्क को नहीं पकड़ पाई।

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए तस्करों ने बताया था कि बांग्लादेश में बैठे पाकिस्तानी एजेंट ही उन्हें फेक करेंसी उपलब्ध कराते हैं। बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसियां ये बात तो पहले से ही जानती है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन भारत में नकली नोट के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं।

    जैश-ए-मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन की एक विंग केवल फेक करेंसी को भारत में फैलाने का काम करती है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए गिरोह के कब्जे से जो नकली नोट जब्त किए गए थे, वे पाकिस्तान में ही प्रिंट किए जा रहे थे। पाकिस्तानी एजेंट एफआईसीएन को बांग्लादेश में पहुंचाते हैं, फिर वहां से यह भारत के महानगरों तक पहुंचती है। पकड़े गए तस्करों ने यह भी बताया था कि पाकिस्तानी एजेंट जम्मू में आरएस पुरा सेक्टर के साथ ही बांग्लादेश में मालदा जिले से एफआइसीएन भारत में पहुंचा रहा है।

    दिल्ली में नकली नोट के साथ पकड़े गए इस साल के मामले

    • दिसंबर 2025 : दिल्ली पुलिस नकली नोट चलाने वाले गिरोह के पांच सदस्यों 6.21 लाख रुपए के साथ पकड़ा।
    • नवंबर 2025 : दिल्ली पुलिस ने नकली नोट की सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3.24 लाख के नकली नोट बरामद किए।
    • जून 2025 : दिल्ली पुलिस ने 4 लाख रुपये के नकली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया था।
    • अप्रैल 2025 : फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 7.94 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पांच आरोपित पकड़े थे।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में कैब चालक की हत्या का खुलासा: जन्मदिन पार्टी के बाद नशे में की थी कैब चालक की हत्या