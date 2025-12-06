नकली नोट तस्करी में बड़ा खुलासा: बांग्लादेश के जरिए भारत पहुंच रही पाकिस्तान में छपी करेंसी; 36 लाख खपाया

जागरण, दक्षिण दिल्ली। पांच दिन पहले दक्षिणी जिले के स्पेशल सेल ने जिस नकली भारतीय करेंसी नोट (एफआइसीएन) को बेनकाब किया था, उसी गिरोह के मुख्य तस्कर ने यह भी खुलासा किया कि उनके समानांतर दूसरा गिरोह फरीदाबाद-गुरुग्राम में सक्रिय है।

पकड़े गए तस्कर ने यह भी बताया था कि दूसरे गिरोह के मुखिया से उसकी मुलाकात अगस्त महीने में आइएसबीटी पर हुई थी, तब उसे बताया गया था कि करीब 36 लाख रुपए के नकली नोट फरीदाबाद-गुरुग्राम में खपा चुका है। हालांकि, पकड़े गए तस्कर के पास दूसरे गिरोह के मुखिया का ठिकाना पता न होने के कारण वह पुलिस के शिकंजे में नहीं आ सका है।

दिल्ली पुलिस के अलावा फरीदाबाद-गुरुग्राम पुलिस की टीम समन्वयक कार्रवाई के तहत दूसरे अन्य गिरोह तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बता दें, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने पांच अप्रैल काे एक अलग गिरोह के पांच सदस्य पकड़े थे, जिनसे 7.94 लाख की फेक करेंसी बरामद हुई थी। इसके बाद फरीदाबाद पुलिस भी आगे के नेटवर्क को नहीं पकड़ पाई।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए तस्करों ने बताया था कि बांग्लादेश में बैठे पाकिस्तानी एजेंट ही उन्हें फेक करेंसी उपलब्ध कराते हैं। बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसियां ये बात तो पहले से ही जानती है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन भारत में नकली नोट के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं।