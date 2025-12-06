Language
    दिल्ली में कैब चालक की हत्या का खुलासा: जन्मदिन पार्टी के बाद नशे में की थी कैब चालक की हत्या

    By Rais Rais Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 01:17 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने कैब ड्राइवर की हत्या का खुलासा किया। जन्मदिन की पार्टी के बाद नशे में धुत आरोपियों ने कैब ड्राइवर से झगड़ा किया और उसकी हत्या कर दी। प ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, दक्षिण दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में भोगल फ्लाइओवर के समीप कैब चालक की हत्या करने वाले मुख्य आरोपित 19 वर्षीय इमरान उर्फ पनवाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले के सह आरोपित तीन नाबालिगों को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू, छीनी गई कार और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं।

    पुलिस के मुताबिक तीन दिसंबर 2025 की सुबह पीसीआर को सूचना मिली थी कि भोगल फ्लाइओवर के निकट शौचालय के सामने एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। उसके शरीर पर चाकू के निशान है। पुलिस को उसकी जेब से मिले कुछ कागजों से उसकी पहचान कुलदीप निवासी जोरियम अयोध्या (उत्तर प्रदेश) पता चली। कुलदीप कैब चालक था।

    हत्या की इस वारदात को सुलझाने के लिए ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। करीब 500 से ज्यादा कैमरे से फुटेज निकालकर जांच की गई तो पता चला कि कैब चालक की कार भोगल में ही जैन मंदिर के निकट शौचालय के पास दिखाई दी।

    वहीं से कुछ तकनीकी पहलुओं पर जांच करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपित इमरान उर्फ पनवाड़ी को जैन मंदिर के पीछे वाली बस्ती से पकड़ लिया।

    पनवाड़ी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उसके साथ वारदात वाली रात को साथ देने वाले तीन नाबालिगों को भी उनके घरों से पकड़ लिया। आरोपितों ने बताया कि वारदात वाली रात को वे सभी इमरान का जन्मदिन मनाने के बाद इंडिया गेट की तरफ घूमने निकले थे।

    शराब के नशे में सड़क पर पेशाब करते समय उनकी बहस कुलदीप से हुई थी। बहस के बाद सभी ने कुलदीप को पीटना शुरू कर दिया। इमरान ने चाकू निकालकर उसे गोद डाला और फिर सभी उसकी कार लेकर वहां से भाग निकले।

