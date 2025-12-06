दुष्कर्म पीड़िता की मां से कमजोर FIR के नाम पर वसूली, 2 लाख की रिश्वत मांग करने वाली महिला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार
दक्षिण दिल्ली के संगम विहार थाने में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया। उस पर दुष्कर्म पी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दक्षिण दिल्ली। विजिलेंस टीम ने बृहस्पतिवार को संगम विहार थाने में तैनात एक महिला सब इंस्पेक्टर को 15 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोप है कि महिला एसआइ ने दुष्कर्म पीड़िता की मां को एफआईआर लिखने के एवज में दो लाख रुपए मांगे थे। पैसे न देने पर केस को कमजोर करने की भी धमकी दी थी। आरोपित महिला एसआइ को गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
विजिलेंस के स्पेशल एसपी अजय चौधरी ने बताया कि एक महिला ने उनके आफिस में शिकायत दी थी कि संगम विहार थाने की महिला सब इंस्पेक्टर नमिता को उसने अपनी बेटी से बदसलूकी की शिकायत लिखित रूप में दी थी। उस शिकायत को पंजीकृत करने की एवज में महिला पुलिसकर्मी ने दो लाख रुपए की मांग की।
महिला की शिकायत पर विजिलेंस टीम तैयार की गई और बृहस्पतिवार की शाम को समय निर्धारित करके केमिकल लगे 15 हजार रुपए देकर संगम विहार थाने भेजा गया था। शिकायतकर्ता ने रकम पुलिसकर्मी को दी और बाहर खड़ी टीम को इशारा कर दिया।
इशारा मिलते ही टीम ने पुलिसकर्मी को दबोच लिया। उसके कब्जे से रकम बरामदगी के बाद एफआइआर दर्ज करके आरोपिता को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
