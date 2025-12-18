दिल्ली में बन रही थी नकली Fair & Lovely और VEET हेयर रिमूवल क्रीम, Fake कॉस्मेटिक्स रैकेट का भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली बेटनोवेट-सी आइंटमेंट (स्किन क्रीम) और नकली काॅस्मेटिक उत्पाद (फेॅयर एंड लवली व वीट हेयर रिमूवल क्रीम) बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ कर फैक्ट्री मालिक प्रमोद कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित बिजवासन गांव में एक फार्म हाउस किराए पर लेकर उसमें नकली दवा व काॅस्मेटिक उत्पाद बनाने की फैक्ट्री चला रखा था। आरोपित चार माह से वहां फैक्ट्री चला रहा था। कुछ समय पहले अपने दो सदस्यों के पकड़े जाने की सूचना मिलने के बाद उसने नकली बेटनोवेट-सी से भरे 25 कार्टन (27 हजार ट्यूब) जला दिए थे और फैक्ट्री में ताला जड़ फरार हो गया था।

डीसीपी आदित्य गौतम के मुताबिक नकली दवा और काॅस्मेटिक उत्पादों के अवैध निर्माण और सप्लाई में शामिल इस माॅड्यूल का भंडाफोड़ होने से संगठित नकली फार्मास्युटिकल और काॅस्मेटिक सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच ने इस मामले में श्रीराम और गौरव भगत नाम के दो आरोपित को गिरफ्तार किया था।

दोनों ने पूछताछ में बताया कि वे प्रमोद कुमार गुप्ता के लिए काम कर रहे थे। मुख्य मालिक प्रमोद कुमार गुप्ता है जो नकली बेटनोवेट-सी की सप्लाई कर रहा था और अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा था। लगातार पूछताछ और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर प्रमोद कुमार गुप्ता का पता लगा एसीपी अनिल शर्मा व इंस्पेक्टर मनजीत कुमार की टीम ने उसे बुधवार को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर बिजवासन गांव में स्थित उसकी अवैध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर छापा मार ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा परिसर का विस्तृत निरीक्षण किया गया, और आवश्यक नमूने लिए गए।

पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में कच्चा माल, तैयार उत्पाद, पैकेजिंग सामग्री और मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी बरामद की। छापेमारी के दौरान, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एक प्रतिनिधि को भी मौके पर बुलाया गया। जब्त किए गए काॅस्मेटिक प्रोडक्ट्स की जांच करने के बाद, प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि बरामद फेयर एंड लवली और वीट कास्मेटिक क्रीम पूरी तरह से नकली और मिलावटी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बनाई गई नहीं है।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपित ने अपने साथी के पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने के बाद लगभग 27,000 ट्यूब नकली बेटनोवेट-सी आइंटमेंट वाले 25 कार्टन जला दिए थे। यह भी पता चला है कि आरोपित पहले कापीराइट एक्ट, सदर बाजार थाने के मामले में भी शामिल था।