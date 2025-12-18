Language
    हथियाराें का शौक चढ़ा तो गैंगस्टर बन बैठा पीयूष पिपलानी, लॉरेंस गैंग से जुड़ ट्राईसिटी में दो हत्याएं की, दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    पिंजौर निवासी गैंगस्टर पीयूष पिपलानी को हथियार रखने का शौक था, जिसके कारण वह अपराध की दुनिया में आया। लॉरेंस गैंग से जुड़कर उसने ट्राईसिटी में हत्या क ...और पढ़ें

    लाल टीशर्ट में पीयूष पिपलानी। दूसरी तस्वीर सोनू नौलटा की है। दोनों कभी दोस्त थे। बाद में पीयूष ने सोनू की हत्या कर डाली।

    हथियाराें का शौक चढ़ा, तो गैंगस्टर बन बैठा पीयूष पिपलानी
    - सोनू नौलटा और इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या करने वाले पीयूष पिपलानी पर 2018 में लगा था आर्म्स एक्ट का केस

    आदेश चौधरी, पंचकूला। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े पिंजौर निवासी गैंगस्टर पीयूष पिपलानी को हथियार रखने का शौक था और उसका यही शौक उसे अपराध की दुनिया में ले आया। छह महीने पहले पंचकूला के अमरावती में सोनू नौलटा और दो सप्ताह पहले चंडीगढ़ में इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या कर पुलिस की हिटलिस्ट में आया।

    पंचकूला और चंडीगढ़ पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दिल्ली में पांच साथियों संग कारोबारियों की हत्या की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था कि उससे पहले ही सभी दबोच लिए गए। पीयूष के खिलाफ पहला मुकदमा पिंजौर थाने में 2018 में दर्ज हुआ था।

    एफआईआर नंबर 326 में पीयूष के खिलाफ आइपीसी की धारा 324, 506, 34 और आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई थी। इसके बाद 2018 में ही उसके खिलाफ अंबाला में आइपीसी की धारा 186, 332, 353, 506, 34 के तहत केस दर्ज हुआ।

    एक बार अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद पीयूष उस दलदल में धंसता ही चला गया। 2019 में पीयूष के खिलाफ पिंजौर थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इसी साल अंबाला के बलदेव नगर थाने में घातक हथियार से हमला करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस आइपीसी की धारा 148, 149, 186, 323, 35 के तहत दर्ज किया गया था।

    पिछले साल हिमाचल प्रदेश के कसौली जिले के परवाणू थाने में आइपीसी की धारा 148, 149, 186, 323, 353 के तहत और पंचकूला के सेक्टर-5 पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। 

    सोनू नौलटा की हत्या के बाद वीडियो जारी कर आया था चर्चा में

    छह महीने पहले पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर ने सोनू नौलटा की अमरावती में गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के कुछ देर बाद ही दोनों ने वीडियो जारी कर वारदात की जिम्मेदारी ली थी। उसी वक्त वे पीयूष पिपलानी और अंकुश पिंजौर चर्चा में आए थे।

    शुरुआत में पीयूष सोनू नौलटा का दोस्त था। सोनू ने पीयूष की कई बार आर्थिक मदद भी की थी। मगर पीयूष की नजदीकियां अनमोल बिश्नोई के साथ बढ़ गई। वीडियो में पीयूष ने कहा था कि सोनू नौलटा की गैंगस्टर भूप्पी राणा के साथ नजदीकियां बढ़ने के कारण उसकी हत्या की गई।

    अंकुश पिंजौर पर भी कई केस दर्ज

    पीयूष पिपलानी के साथी पिंजौर निवासी अंकुश पर भी पंचकूला, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ के पुलिस थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें धमकी देने, लड़ाई-झगड़ा, अवैध हथियार समेत अन्य गंभीर धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा सोनू नौलटा और इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या के मुकदमे भी उसके खिलाफ दर्ज हैं।