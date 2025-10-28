दुष्कर्म की एफआईआर का बदला लेने के लिए बेटी के साथ रचा था Acid Attack, पुलिस ने किया साजिश का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिले के भारत नगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार कोर्स की छात्रा पर एसिड अटैक का मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। पुलिस जांच में सामने आया है कि दुष्कर्म के मामले के बचाव में छात्रा के पिता की ओर से रची गई साजिश में परिवार के कई लोग शामिल थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फैक्ट्री में काम करने वाली महिला की ओर से दुष्कर्म की शिकायत पर छात्रा के पिता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब छात्रा, उसकी मां, भाई, चाचा और दो रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। जांच में सामने आया है कि छात्रा के पिता अकील खान के खिलाफ महिला ने भलस्वा डेरी थाने में यौन शोषण का आरोप लगाया था।

जिसका बदला लेने के लिए अकील खान ने ही अपने पत्नी, बेटी, बेटा और अपने भाई के साथ यह साजिश रची। जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रा खुद अपने बैग में एक बोतल टाॅयलेट कलीनर लेकर आई थी। फिर अपने हाथों पर डाल लिया। हालांकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि इसकी अभी आगे जांच चल रही है।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने कहा कि मामले में कई परिवारजन शामिल है। साजिश पूर्व नियोजित थी। इस कारण से अब कानूनी राय ली जा रही है कि क्या इसमें आपराधिक साजिश की धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। फिलहाल पुलिस सभी संबंधितों से पूछताछ कर मामले की गहन जांच में जुटी है।

छात्रा के पिता ने भाई को बताया 'काम हो गया है' दिल्ली पुलिस ने छात्रा के पिता, भाई और चाचा वकील खान से पूछताछ की है। छात्रा के चाचा वकील खान ने पूछताछ में बताया कि अकील ने यह योजना तब बनाई जब उसके खिलाफ भलस्वा डेरी थाने में एक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।

वकील ने इस योजना का विरोध किया था, लेकिन अकील ने उसकी बात नहीं मानी और साजिश को अंजाम दिया। घटना वाले दिन अकील ने अपने भाई वकील को फोन पर बताया कि 'काम हो गया है'। इस तरह दिया साजिश को अंजाम पूछताछ में युवती के भाई ने भी अहम जानकारी दी है। उसने बताया कि उसकी बहन ने एसिड एक छोटी बोतल में भरकर अपने बैग में रखा था। वहीं, उनके पिता अकील ने उसे मेट्रो स्टेशन के पास छोड़ा, जहां से वह ई-रिक्शा से बहन के काॅलेज पहुंचा। पुलिस अब परिवार के एक अन्य रिश्तेदार आबिद उर्फ सोना की भूमिका की भी जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि आबिद ने घटना से पहले और बाद में अकील और युवती दोनों से संपर्क किया था। जांंचकर्ता यह भी पड़ताल कर रहे हैं कि क्या अकील ने खुद अपनी बेटी के हाथ पर एसिड लगाया था ताकि घटना को असली दिखाया जा सके।

जांच आगे बढ़ी तो एसिड अटैक के तीनों आरोपियों को मिलती गई राहत छात्रा ने बाइक सवार जिन तीन शख्स जितेंद्र, अरमान व ईशान पर एसिड फेंकने का आरोप लगाया है पुलिस जांच में उनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। जितेंद्र नाम का युवक पेंटर का काम करता है। रविवार सुबह से शाम तक करोल बाग में पाया गया।

सीडीआर विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के बयानों से इसकी पुष्टि हो गई है। इसके अलावा मंगाेलपुरी के रहने वाले ईशान व अरमान के भी रविवार को दिल्ली में होने की पुष्टि नहीं हो पाई। दोनों भाई अपनी मां शबनम के साथ आगरा में है।

छात्रा का पिता एक तीर से करना चाहता था दो 'शिकार' अकील खान इस एसिड अटैक के बहाने तीन शख्स को फंसाना चाहते थे। पहला महिला का पति जिसने अकील पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दूसरा मंगोलपुरी के रहने वाले इशान और अरमान को।