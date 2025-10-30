बेटी पर एसिड अटैक का ड्रामा रचने वाला मास्टरमाइंड पिता भी गिरफ्तार, साजिश में मां के शामिल होने सुबूत नहीं
दिल्ली में फर्जी एसिड अटैक मामले में पुलिस ने छात्रा के पिता को गिरफ्तार किया है। वह इस साजिश का मास्टरमाइंड निकला। पहले भाई और चाचा भी पकड़े जा चुके हैं। परिवार का मकसद दुष्कर्म के आरोप से ध्यान भटकाना और सहानुभूति हासिल करना था। छात्रा ने खुद पर एसिड डालकर झूठी कहानी बनाई थी। पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर पश्चिमी जिले के भारत नगर थाना पुलिस ने एसिड अटैक की फर्जी कहानी रचने वाली छात्रा के भाई और चाचा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को उसके पिता अकील खान को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि वही इस पूरी साजिश का मुख्य साजिशकर्ता (मास्टरमाइंड) था।
उत्तर-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपी अकील खान को पहले भलस्वा डेरी थाने में दर्ज एक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहां पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अब उसे फर्जी एसिड अटैक केस में गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस इस मामले में पहले ही छात्रा के चाचा वकील खान और भाई को पकड़ चुकी है। जांच में पता चला कि तीनों ने मिलकर यह साजिश रची थी ताकि आरोपी पिता को दुष्कर्म के मामले में फंसाए जाने के बाद पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके और सहानुभूति हासिल की जा सके।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अकील खान ने अपने भाई वकील के साथ मिलकर बेटी की मदद से एसिड अटैक का ड्रामा रचा। योजना के तहत छात्रा ने खुद पर हल्का एसिड डालकर हाथ झुलसा लिया था और फिर काॅलेज के पास हमले की झूठी कहानी बनाई। इस दौरान छात्रा का भाई भी पूरे घटनाक्रम में शामिल था।
उसने लक्ष्मीबाई काॅलेज के पास छात्रा को स्कूटी से पहुंचाने और घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाने में मदद की। छात्रा फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उपचाराधीन है। पुलिस का कहना है कि इलाज पूरा होने के बाद उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि इस साजिश में शामिल सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।
फिलहाल छात्रा के भाई के साथ मौजूद एक अन्य लड़के की तलाश की जा रही है, जो घटना के समय मौके पर था। जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हो गया है कि छात्रा की मां का इस मामले में कोई हाथ नहीं था।
पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में वह पूरी तरह निर्दोष पाई गई है। पुलिस अब आरोपितों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि एसिड कहां से लाया गया और घटना की योजना कब और कैसे बनी।
इस फर्जी कहानी के पीछे क्या था मकसद
छात्रा के पिता अकील खान इस एसिड अटैक के बहाने तीन शख्स को फंसाना चाहते थे। पहला महिला का पति जिसने अकील पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दूसरा मंगोलपुरी के रहने वाले इशान और अरमान को।
क्योकिं दोनों लड़कों की मां शबनम नाम की महिला और अकील खान के बीच प्रापर्टी के विवाद में 2018 में अकील खान के तीन साले और एक साले की पत्नी ने शबनम पर एसिड अटैक करवा दिया था। अदालत में वह मामला विचाराधीन है। लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई आने के बाद अकील खान व उनके परिवार का अन्य शख्स इस षड्यंत्रण में खुद ही फंस गए।
