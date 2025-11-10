एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले जीजा-साले गिरफ्तार, कपड़ों के शोरूम में पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग
पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में पुलिस ने एक व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है, एक जीजा-साले की जोड़ी है। आरोप है कि मंडोली जेल में बंद विक्की पहलवान के कहने पर उसके साले समीर ने व्यापारी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और डराने के लिए शोरूम में आग भी लगा दी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। जाफराबाद थाना क्षेत्र इलाके में कपड़ा शोरूम पर पर्चा चस्पा करके व्यापारी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले जीजा-साले की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनका एक नाबालिग साथी भी दबोचा है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान मोहसिन उर्फ विक्की पहलवान और इसके साले मोहनपुरी निवासी समीर के रूप में हुई है।
व्यवसायी काे डराने के लिए समीर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसके शोरूम में रात के वक्त पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। समीर पर लूट, झपटमारी समेत 30 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं। समीर हत्या के केस में पिछले दो वर्षों से जेल में बंद है।
पुलिस ने बताया कि नासिर मोहनपुरी क्षेत्र में मिनी मोनेस्ट्री नाम से एक कपड़ों का शोरूम चलाते हैं। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की रात को शोरूम बंद करके अपने घर चले गए थे। अगले दिन सुबह उनके भाई बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। उनकी नजर शोरूम के शटर पर लगे धमकी भरे एक पर्चे पर पड़ी।
पर्चे पर लिखा हुआ था मैं विक्की पहलवान मंडोली जेल से। नासिर से एक करोड़ रुपये चाहिए। न देने पर हत्या कर देंगे। जाफराबाद थाना ने रंगदारी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। एसीपी विवेक त्यागी के नेतृत्व में एसआई जितेंद्र सिंह व अन्य की टीम बनाई।
पीड़ित ने पुलिस को बताय कि इससे पहले 20 अगस्त को दाे बाइक पर सवार पांच बदमाशों ने रात के वक्त पेट्राेल डालकर उसके शोरूम में आग लगाई थी। बदमाश कैमरे में कैद हुए थे। पुलिस ने शोरूम व इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और बदमाशों की पहचान की। पुलिस ने मोहनपुरी के समीर को गिरफ्तार किया।
पुलिस पूछताछ में उसने पुलिस को बताया मोहसिन उसका जीजा है, जो जेल में बंद है। समीर का भाई भी मंडोली जेल में बंद है। वह भाई से मिलने के लिए जेल गया था। उस दौरान उसकी मुलाकात अपने जीजा से भी हुई। उसने समीर का निर्देश दिए वह व्यवसायी से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे। इसके बाद समीर ने रंगदारी मांगने की योजना बनाई।
उसने एक नाबालिग समेत अन्य साथियों को अपने साथ मिलाया। कारोबारी को डराने के लिए पहले उसके शोरूम में आग लगाई और उसके कुछ दिनों के बाद रंगदारी मांगी। समीर को पकड़ने के बाद पुलिस ने जेल में मोहसिन की गिरफ्तारी डाली।
