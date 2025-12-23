US-UK से एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स मंगाकर करते थे री-पैकेजिंग, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर थी सप्लाई; 7 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के अलावा कास्मेटिक सामानों की री-पैकेजिंग कर उन्हें कम कीमत में अथवा आफर देकर दिल्ली-एनसीआर के बाजारों में बेचने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं, जो मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाल के महीनों में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे गिरोहों का भंडाफोड़ कर बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक्सपायरी खाद्य पदार्थ व कास्मेटिक सामान बरामद किया है।

सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर सात दबोचे क्राइम ब्रांच ने एक सिंडिकेट का भंडाफोड़ कर सात आरोपित को गिरफ्तार किया है जो यूके, यूएसए, दुबई एवं अन्य देशों से एक्सपायरी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के खाद्य उत्पाद आयात कर भारत में उनकी री-पैकेजिंग कर फर्जी बारकोड लगाकर भारत में बेच देते थे। उनके कब्जे से पुलिस से 4.3 करोड़ मूल्य के खाद्य उत्पाद व अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस अधिकारी का मानना है कि विदेश से एक्सपायरी सामान भारत आने पर कस्टम विभाग पर भी बड़ा सवाल है। हो सकता है कस्टम विभाग के अधिकारियाें की इसमें मिलीभगत हो। क्राइम ब्रांच इसकी जांच करेगी।

देशभर में असली बताकर बेच देते विशेष आयुक्त क्राइम ब्रांच देवेश चंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम अतल जायसवाल (राणा प्रताप बाग), शिव कुमार (गिरिडीह, झारखंड), बिश्वजीत धारा (मालवीय नगर), विनोद (दरभंगा, बिहार), अरुण कुमार (दरभंगा, बिहार), विजय कांत (जौनपुर, उत्तर प्रदेश) व शमीम (एटा, उत्तर प्रदेश) है। इनमें अतल जायसवाल इस रैकेट का मास्टरमाइंड व गोदाम मालिक है। यह सिंडिकेट एक्सपायरी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के खाद्य उत्पादों के अवैध आयात, एक्सपायरी तिथियों में हेराफेरी, फर्जी बारकोड प्रिंटिंग व एक्सपायरी उत्पादों की री-पैकेजिंग कर उन्हें देशभर में असली बताकर बेचने में संलिप्त था।

जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा बरामद एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद देशभर में प्रमुख रिटेल चेन, शाॅपिंग मॉल व ई-कामर्स प्लेटफार्म के माध्यम से बेचे जा रहे थे, जिससे जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। ये लोग शिशु आहार (बेबी फूड) भी विदेश से मंगवाकर री पैकेजिंग कर भारत में बेच रहे थे जो चिंताजनक है। यह कार्रवाई एडिशनल पुलिस कमिश्नर मंगेश कश्यप, डीसीपी आदित्य गौतम, एसीपी अनिल शर्मा व निरीक्षक मंजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कई माह तक जांच के बाद की है।

बड़ी मात्रा में बाजार में खपा रहे थे क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से एक्सपायरी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के खाद्य उत्पादों को बहुत कम कीमत पर भारत में आयात कर रहे हैं। इन उत्पादों की निर्माण एवं एक्सपायरी तिथियों में परिवर्तन कर, फर्जी बारकोड एवं बैच नंबर चिपकाकर तथा री-पैकेजिंग कर उन्हें ताजा निर्मित आयातित उत्पाद दर्शाते हुए बाजार में खपाया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब्त किए नमूने सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सदर बाजार के पहाड़ी धीरज एवं फैजगंज इलाकों (थोक बाजार) में छापेमारी कर सोमवार को मास्टरमाइंड सहित सात आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वहां पर दुकानों व गोदामों से भारी मात्रा में एक्सपायरी अंतरराष्ट्रीय खाद्य उत्पाद बरामद किए गए। मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनके नमूने लेकर सभी सामान जब्त कर लिया गया।

यूके, यूएसए, दुबई से मंगाते थे सामान पूछताछ से पता चला कि मास्टरमाइंड मुंबई में कई थोक एजेंटों के माध्यम से यूके, यूएसए, दुबई एवं अन्य देशों से निकट एक्सपायरी और एक्सपायरी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के खाद्य उत्पाद बहुत कम दामों पर आयात करता था। भारत पहुंचने तक अधिकांश उत्पाद एक्सपायर हो चुके होते थे अथवा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते थे। इन्हें नष्ट करने के बजाय, आरोपित द्वारा अवैध रूप से उत्पादों का री पैकेजिंग किया जाता था।