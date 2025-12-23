गैंग्स्टर विकास दुबे पर बनी फिल्म 'यूपी-77', पत्नी ने रिलीज पर रोक की उठाई मांग; दिल्ली HC ने मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गैंग्स्टर विकास दुबे के जीवन पर बनाई गई 'यूपी-77' फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग को लेकर उसकी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार व फिल्म निर्माता से जवाब मांगा है। 25 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रसारित होने वाली फिल्म के मामले पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने केंद्र सरकार व फिल्म निर्माता को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी।



विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे की याचिका पर अदालत ने तत्लाक राहत देने से इनर करते हुए कहा कि बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लिया जाएगा। याचिका में दावा किया गया कि वेब सीरीज एक अनधिकृत बायोलाजिकल चित्रण है और इसमें नाटकीय, सनसनीखेज सामग्री है और इसके प्रसारण से याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने अपनी निजता के अधिकार, गरिमा, प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की।