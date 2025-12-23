Language
    गैंग्स्टर विकास दुबे पर बनी फिल्म 'यूपी-77', पत्नी ने रिलीज पर रोक की उठाई मांग; दिल्ली HC ने मांगा जवाब

    By Vineet Tripathi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर बनी फिल्म 'यूपी-77' के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व फिल्म निर ...और पढ़ें

    गैंग्स्टर विकास दुबे के जीवन पर बनाई गई 'यूपी-77' फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गैंग्स्टर विकास दुबे के जीवन पर बनाई गई 'यूपी-77' फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग को लेकर उसकी पत्नी द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार व फिल्म निर्माता से जवाब मांगा है। 25 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रसारित होने वाली फिल्म के मामले पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने केंद्र सरकार व फिल्म निर्माता को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी।

    विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे की याचिका पर अदालत ने तत्लाक राहत देने से इनर करते हुए कहा कि बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लिया जाएगा। याचिका में दावा किया गया कि वेब सीरीज एक अनधिकृत बायोलाजिकल चित्रण है और इसमें नाटकीय, सनसनीखेज सामग्री है और इसके प्रसारण से याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने अपनी निजता के अधिकार, गरिमा, प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की।

    विकास दुबे को 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था। विकास दुबे पर कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था। वारदात के बाद वह उज्जैन भाग गया था। उज्जैन में आत्मसमर्पण करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसे उज्जैन से कानपुर ला रही थी, लेकिन रास्ते में गाड़ी पलट गई थी। इस दौरान भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने एंकाउंटर में उसे मार गिराया था।