जेपी इंफ्राटेक के पूर्व एमडी की मुसीबत बढ़ी, ED की कस्टडी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज गौड़ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मनी लान्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार गौड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनोज गौड़ की पांच दिन की ईडी हिरासत समाप्त होने पर ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था।

ईडी ने 13 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के बिल्डर मनोज गौड़ को उनके प्रोजेक्ट्स में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लान्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की ईडी कस्टडी में भेजा था।

एजेंसी का आरोप है कि कंपनियों ने भारी रकम विभिन्न फर्मों और निजी खातों में ट्रांसफर की, जिसके कारण हजारों घर खरीदारों को अब तक उनके फ्लैट का कब्जा नहीं मिल पाया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई प्राथमिकी दर्ज हैं, जिसमें निवेशकों ने कहा कि उन्हें तय समय पर घर नहीं मिला और उनकी पूंजी अटक कर रह गई।