रोहिणी में आबकारी विभाग का छापा, फिल्मी स्टाइल में शराब तस्करों का पीछा कर 250 पेटी शराब जब्त
बाहरी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-28 में आबकारी विभाग ने शराब तस्करों को फिल्मी अंदाज में पकड़ने का प्रयास किया। हरियाणा से दिल्ली लाई जा रही अवैध शराब से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र स्थित रोहिणी सेक्टर-28 में रविवार देर रात आबकारी विभाग की टीम ने फिल्मी स्टाइल में शराब तस्करों को पकड़ने की कोशिश की। दो गाड़ियों में अवैध शराब भरकर हरियाणा से दिल्ली लाई गई थी।
टीम ने आरोपितों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। आबकारी विभाग ने चार गाड़ियों से आरोपितों को पीछा किया। इस दौरान एक गाड़ी को टक्कर मारकर उन्हें रोक लिया। दोनों गाड़ियों में सवार चार तस्कर गाड़ियां छोड़कर पास के जंगल में भाग गए। दोनों गाड़ियों से 250 पेटी शराब बरामद हुई है।
आबकारी विभाग की शिकायत पर शाहबाद डेरी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर फरार आरोपियों का पता लगा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।