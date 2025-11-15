दिल्ली में नर्सरी, केजी और पहली में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के दाखिले की तैयारी पूरी, 19 नवंबर को होगा ड्रा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) श्रेणी के तहत होने वाले दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय अंतिम कंप्यूटराइज्ड ड्राॅ आयोजित करने जा रहा है।

निदेशालय की निजी स्कूल शाखा यह ड्राॅ 19 नवंबर 2025 को दोपहर दो बजे पुराने सचिवालय स्थित काॅन्फ्रेंस हाॅल में आयोजित करेगी। निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक यह ड्राॅ शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए किया जा रहा है।

जिसके जरिये अभिभावकों को उपलब्ध स्कूल विकल्पों के आधार पर स्कूल आवंटन किया जाएगा। ड्राॅ के बाद चयनित छात्रों के अभिभावकों को बच्चों को आवंटित स्कूल में निर्धारित अंदर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

यह भी पढ़ें- मैथिली ठाकुर की जीत पर दिल्ली के इस कॉलेज में छात्राओं ने बांटी मिठाइयां, जुड़ा है गहरा भावनात्मक रिश्ता