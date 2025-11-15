Language
    दिल्ली में नर्सरी, केजी और पहली में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के दाखिले की तैयारी पूरी, 19 नवंबर को होगा ड्रा

    By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    दिल्ली के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) श्रेणी के छात्रों के दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय 19 नवंबर 2025 को अंतिम कंप्यूटराइज्ड ड्रा आयोजित करेगा। यह ड्रा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए होगा, जिसके माध्यम से अभिभावकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। चयनित छात्रों को दस्तावेज सत्यापन कराना होगा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) श्रेणी के तहत होने वाले दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय अंतिम कंप्यूटराइज्ड ड्राॅ आयोजित करने जा रहा है।

    निदेशालय की निजी स्कूल शाखा यह ड्राॅ 19 नवंबर 2025 को दोपहर दो बजे पुराने सचिवालय स्थित काॅन्फ्रेंस हाॅल में आयोजित करेगी। निदेशालय के अधिकारी के मुताबिक यह ड्राॅ शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए किया जा रहा है।

    जिसके जरिये अभिभावकों को उपलब्ध स्कूल विकल्पों के आधार पर स्कूल आवंटन किया जाएगा। ड्राॅ के बाद चयनित छात्रों के अभिभावकों को बच्चों को आवंटित स्कूल में निर्धारित अंदर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

