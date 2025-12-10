गुरुग्राम में Epic Tales में दिखा संगीत, कहानियों और प्रेरणा का अद्भुत संगम, कई जानी-मानी हस्तियों से सजी शाम
गुरुग्राम में इनविसिबल पब्लिशर्स और एलन ग्रुप ने मिलकर EPIC TALES का आयोजन किया, जिसमें संगीत, कहानियाँ और प्रेरणा का संगम हुआ। कार्यक्रम एलन एपिक मॉल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। इनविसिबल पब्लिशर्स, जो भारत के सबसे भरोसेमंद और आधुनिक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं, प्रतिष्ठित Elan Group के साथ मिलकर EPIC TALES का आयोजन किया। यह एक ऐसी शाम थी, जो संगीत, कहानियों, अनुभवों और इंस्पिरेशन से भरपूर रही।
यह भव्य आयोजन गुरुग्राम के Elan Epic Mall में 9 दिसंबर की शाम आयोजित किया गया। यह शाम सिनेमा, संगीत, साहित्य और उद्यमिता की दुनिया के कई बड़े नामों को एक ही मंच पर लेकर आई थी। जिससे इसे सबसे यादगार शामों में से एक बना दिया।
ये विशेष मेहमान बने आयोजन का हिस्सा
- दलेर मेहंदी – भारत के मशहूर गायक और परफॉर्मर।
- मीका सिंह – लोकप्रिय सिंगर और परफॉर्मर
- पद्मश्री हंस राज हंस – सुप्रसिद्ध गायक एवं पूर्व सांसद
- नवराज हंस – गायक और अभिनेता
- भावना सिंह – पर्सनैलिटी और इमेज ट्रांसफॉर्मेशन कोच
- अजीत मेहंदी हंस – लेखक और स्क्रीनराइटर
- इवान सिंह लूथरा – ग्लोबल उद्यमी और Startup Studio के संस्थापक
Invincible Publishers भारत में UGC आधारित पब्लिशिंग का नेतृत्व कर रहा है। इसके पीछे विजन और दिशा सागर सेतिया (Founder & CEO) की है, जिन्होंने इस ब्रांड को भारत के सबसे विश्वसनीय और आधुनिक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स में बदल दिया है।
सागर के नेतृत्व में अकैडमिक बुक्स के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है, साथ ही फिक्शन, नॉन-फिक्शन, रिसर्च और कॉफी टेबल बुक्स में भी दर्जनों नए और प्रभावशाली लेखकों को मंच दिया है। भारत और इंटरनेशनल स्तर पर सैकड़ों किताबें प्रकाशित की हैं, और हर साल आयोजित होने वाला Invincible Festival भी सागर सेतिया की ही सोच और सार्थक कहानी कहने की प्रतिबद्धता का परिणाम है।
Invincible Ocean के फाउंडर और सीईओ अजय सेतिया AI, Blockchain और Virtual Reality को जोड़कर भविष्य की तकनीक बना रहे हैं। अजय भारत के पहले Banking Metaverse के निर्माता हैं, एक ऐसा वर्चुअल बैंकिंग अनुभव जहाँ ग्राहक KYC, ऑनबोर्डिंग और बैंकिंग सेवाएं वर्चुअल स्पेस में प्राप्त कर सकते हैं।
उनके बनाए प्लेटफॉर्म्स जैसे CloudTuner.ai, MotoIntel.ai, और 250+ AI APIs कई बैंकों, बीमा कंपनियों और मोबिलिटी स्टार्टअप्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें Dynamic Entrepreneur of the Year (2019) और Fintech Leader of the Year (2022) जैसे सम्मान मिल चुके हैं।
Elan Group भारत के सबसे अग्रणी और प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है, जो अपने शानदार, हाई-एंड कमर्शियल और रिटेल प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। उनके प्रोजेक्ट्स लक्ज़री, डिज़ाइन और इनोवेशन का बेमिसाल संगम हैं।
Elan Epic Mall, इस आयोजन का स्थल, गुरुग्राम का एक प्रमुख लैंडमार्क है, अपने अनोखे आर्किटेक्चर, भव्य डिजिटल इंस्टालेशन और शानदार वातावरण के लिए प्रसिद्ध। यह जगह कला, संस्कृति और बड़े कार्यक्रमों का केंद्र बन चुकी है।
