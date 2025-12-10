Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'झूठ बोलोगे तो 2 दिन में पकड़े जाओगे', अब गुरुग्राम पुलिस लाइन में ही होगा वॉयस सैंपल टेस्ट

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    गुरुग्राम पुलिस अब झूठ बोलने वालों को आसानी से पकड़ सकेगी। पुलिस लाइन में ही वॉयस सैंपल टेस्ट की सुविधा शुरू होने से जांच में तेजी आएगी। इससे अपराधियो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गुरुग्राम पुलिस ने पुलिस लाइन में अत्याधुनिक साउंडप्रूफ वॉयस सैंपल रूम बनाया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस ने पुलिस लाइन में एक अत्याधुनिक साउंडप्रूफ वॉयस सैंपल रूम बनाकर जांच प्रक्रिया को और असरदार और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बुधवार दोपहर इस रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब वॉयस सैंपल प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि अब तक वॉयस सैंपल के मामले मधुबन भेजे जाते थे, जहां लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण रिपोर्ट आने में अक्सर महीनों लग जाते थे। इस देरी से अक्सर जांच प्रक्रिया में रुकावट आती थी। नई सुविधा के आने से अब गुरुग्राम में ही तुरंत वॉयस सैंपल लिए जा सकेंगे। इससे समय की काफी बचत होगी। रिपोर्ट जल्दी मिलेगी, जिससे जांच प्रक्रिया की गति और असर बढ़ेगा। जांच करने वालों और पुलिस अधिकारियों को समय पर साइंटिफिक सबूत शामिल करने में आसानी होगी।

    इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च और बेहतर सर्विस देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। वॉयस सैंपल रूम बनने से न सिर्फ जांच की क्वालिटी बढ़ेगी बल्कि समय पर कानूनी प्रक्रिया भी मजबूत होगी।

    साउंडप्रूफ रूम का उद्घाटन करने के बाद, पुलिस कमिश्नर ने पुलिस लाइन में मौजूद अलग-अलग पुलिस यूनिट्स और ऑफिस का इंस्पेक्शन किया। इस मौके पर DCP हेडक्वार्टर अर्पित जैन, DCP मानेसर दीपक कुमार, ACP हेडक्वार्टर सुशीला और FSL साइंटिफिक ऑफिसर मौजूद थे।