तिहाड़ में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद का बदला जेल, बढ़ाई गई सुरक्षा; सामने आई वजह
तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को जेल संख्या तीन से जेल संख्या एक में स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ सप्ताह पहले राशिद ने कैदियों पर हमला करने का आरोप लगाया था। उन्हें जेल नंबर एक के वार्ड नंबर एक में अकेले रखा गया है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिहाड़ जेल में कथित हमले का आरोप लगाए जाने बाद जेल प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद इंजीनियर राशिद को तिहाड़ जेल संख्या तीन से जेल संख्या एक में स्थानांतरित कर दिया है। सांसद ने कुछ सप्ताह पहले कुछ कैदियों पर हमला करने का आरोप लगाया था।
फिलहाल इन्हें जेल नंबर एक के वार्ड नंबर एक के सेल में अकेला रखा गया है। जेल के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जेल नंबर एक में उनके सेल की लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। वार्डरों को उनके सेल पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
जेल नियम के मुताबिक सेल में कैदी अकेले या फिर अधिकतम दो कैदियों के साथ रह सकते हैं। राशिद वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सितंबर माह में सांसद ने अपने वकील के जरिये हमला किए जाने का आरोप लगाया था और हमले में बाल बाल बचने की बात कही थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।