Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिहाड़ में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद का बदला जेल, बढ़ाई गई सुरक्षा; सामने आई वजह

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:31 PM (IST)

    तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को जेल संख्या तीन से जेल संख्या एक में स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ सप्ताह पहले राशिद ने कैदियों पर हमला करने का आरोप लगाया था। उन्हें जेल नंबर एक के वार्ड नंबर एक में अकेले रखा गया है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    इंजीनियर राशिद को तिहाड़ जेल संख्या तीन से जेल संख्या एक में स्थानांतरित कर दिया गया।

    जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। तिहाड़ जेल में कथित हमले का आरोप लगाए जाने बाद जेल प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा क्षेत्र से सांसद इंजीनियर राशिद को तिहाड़ जेल संख्या तीन से जेल संख्या एक में स्थानांतरित कर दिया है। सांसद ने कुछ सप्ताह पहले कुछ कैदियों पर हमला करने का आरोप लगाया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिलहाल इन्हें जेल नंबर एक के वार्ड नंबर एक के सेल में अकेला रखा गया है। जेल के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जेल नंबर एक में उनके सेल की लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। वार्डरों को उनके सेल पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

    जेल नियम के मुताबिक सेल में कैदी अकेले या फिर अधिकतम दो कैदियों के साथ रह सकते हैं। राशिद वर्ष 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सितंबर माह में सांसद ने अपने वकील के जरिये हमला किए जाने का आरोप लगाया था और हमले में बाल बाल बचने की बात कही थी।