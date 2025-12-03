Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छोटी बहन के मंगेतर संग फरार हुई विवाहिता, पति को कर गई कंगाल; पूरा मामला जान पुलिस भी हैरान

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    हापुड़ में एक विवाहिता अपनी छोटी बहन के मंगेतर के साथ फरार हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला अपने साथ 50 हजार रुपये और लाखों के आभूषण भी ले ग ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    छोटी बहन के मंगेतर के साथ फरार हुई विवाहिता। फाइल फोटो

    केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक विवाहिता लापता हो गई। बाद में पता चला कि विवाहिता अपनी ही सगी बहन के मंगेतर संग फरार हो गई है। काफी समय से दोनों का प्रेम-प्रसंग चल रहा था। आरोपी के झांसे में आकर विवाहिता घर से 50 हजार रुपये व लाखों के आभूषण भी ले गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। विवाहिता का पति व पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जुटे हैं। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में नगर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने बताया कि उसकी शादी करीब 12 साल पहले जिला बुलंदशहर के थाना बुलंदशहर देहात क्षेत्र के एक गांव की महिला से हुई थी। दंपती के दो बच्चे भी हैं।

    बताया गया कि कुछ दिन पहले पत्नी की छोटी बहन का रिश्ता जिला बुलंदशहर के अगौता मिल के पास गांव गगारी के मोनू से तय हुआ था। मोनू ने किसी तरह उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर ले लिया। जिसके बाद दोनों के बीच फोन कॉल पर बात करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे-धीरे मोनू ने शादी का झांसा देकर उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।

    इसके बाद चोरी छिपे दोनों की मुलाकातें भी होने लगीं। 12 नवंबर 2025 की सुबह करीब सात बजे पत्नी घर से ड्यूटी पर जाने की बात कहकर निकली थी। मगर, देर शाम तक वापस नहीं लौटी। मामले की जानकारी पर पीड़ित व उसके परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। छानबीन के दौरान पता चला कि घर से सोने-चांदी के आभूषण और 50 रुपये भी गायब हैं।

    वहीं, बाद में पता चला कि पत्नी को मोनू और उसका बड़ा भाई लोकेश बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गए हैं। पीड़ित ने आरोपी पक्ष के लोगों ने बातचीत की लेकिन, पत्नी का कुछ पता नहीं चला। अनहोनी की आशंका जता पीड़ित ने एसपी से शिकायत की।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में हेड कॉन्स्टेबल का निधन, विभाग में छाया मातम; गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे मनोज पंवार

    एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मामले में दोनों आरोपियो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही विवाहिता को सकुशल बरामद कर आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।