छोटी बहन के मंगेतर संग फरार हुई विवाहिता, पति को कर गई कंगाल; पूरा मामला जान पुलिस भी हैरान

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक विवाहिता लापता हो गई। बाद में पता चला कि विवाहिता अपनी ही सगी बहन के मंगेतर संग फरार हो गई है। काफी समय से दोनों का प्रेम-प्रसंग चल रहा था। आरोपी के झांसे में आकर विवाहिता घर से 50 हजार रुपये व लाखों के आभूषण भी ले गई है।

इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। विवाहिता का पति व पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जुटे हैं। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में नगर क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने बताया कि उसकी शादी करीब 12 साल पहले जिला बुलंदशहर के थाना बुलंदशहर देहात क्षेत्र के एक गांव की महिला से हुई थी। दंपती के दो बच्चे भी हैं।

बताया गया कि कुछ दिन पहले पत्नी की छोटी बहन का रिश्ता जिला बुलंदशहर के अगौता मिल के पास गांव गगारी के मोनू से तय हुआ था। मोनू ने किसी तरह उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर ले लिया। जिसके बाद दोनों के बीच फोन कॉल पर बात करने का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे-धीरे मोनू ने शादी का झांसा देकर उसकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया।