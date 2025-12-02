हापुड़ में हेड कॉन्स्टेबल का निधन, विभाग में छाया मातम; गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे मनोज पंवार

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र की चौकी कुचेसर चौपला पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल मनोज पंवार (उम्र करीब 52 वर्ष) का रविवार को मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। काफी समय से वह गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

