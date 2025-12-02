हापुड़ में हेड कॉन्स्टेबल का निधन, विभाग में छाया मातम; गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे मनोज पंवार
हापुड़ के बाबूगढ़ थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल मनोज पंवार का मेरठ के अस्पताल में बीमारी के चलते निधन हो गया। 52 वर्षीय मनोज पंवार कुछ दिनों से छुट्टी पर थे और मेरठ में अपना इलाज करा रहे थे। उनके निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। एसपी और अन्य अधिकारियों ने परिवार को सांत्वना दी है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र की चौकी कुचेसर चौपला पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल मनोज पंवार (उम्र करीब 52 वर्ष) का रविवार को मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। काफी समय से वह गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।
बताया गया कि बीमारी का उपचार कराने के लिए वह पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर अपने निवास मेरठ गए हुए थे। उनके निधन पर जिलेभर के पुलिसकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई है।
थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि हेड कॉन्स्टेबल के परिजनों से पता चला है कि शनिवार रात हेड कॉन्स्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ी। आनन-फानन में उन्हें मेरठ के मेट्रो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां रविवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, काफी समय से हेड कॉन्स्टेबल लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर पुलिसकर्मियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मनोज पंवार बेहद मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ थे। एसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है। साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।
