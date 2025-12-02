Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में हेड कॉन्स्टेबल का निधन, विभाग में छाया मातम; गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे मनोज पंवार

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:08 PM (IST)

    हापुड़ के बाबूगढ़ थाने में तैनात हेड कॉन्स्टेबल मनोज पंवार का मेरठ के अस्पताल में बीमारी के चलते निधन हो गया। 52 वर्षीय मनोज पंवार कुछ दिनों से छुट्टी पर थे और मेरठ में अपना इलाज करा रहे थे। उनके निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। एसपी और अन्य अधिकारियों ने परिवार को सांत्वना दी है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र की चौकी कुचेसर चौपला पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल मनोज पंवार (उम्र करीब 52 वर्ष) का रविवार को मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। काफी समय से वह गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि बीमारी का उपचार कराने के लिए वह पिछले कुछ दिनों से छुट्टी पर अपने निवास मेरठ गए हुए थे। उनके निधन पर जिलेभर के पुलिसकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई है।

    थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि हेड कॉन्स्टेबल के परिजनों से पता चला है कि शनिवार रात हेड कॉन्स्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ी। आनन-फानन में उन्हें मेरठ के मेट्रो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां रविवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

    यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर में सांड़ की टक्कर से अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, युवक की गई जान

    जानकारी के अनुसार, काफी समय से हेड कॉन्स्टेबल लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन पर पुलिसकर्मियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मनोज पंवार बेहद मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ थे। एसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी है। साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।