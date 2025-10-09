अभिनेता एजाज खान को दिल्ली HC ने किया आगाह, यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल की मां और बहन पर की थी अश्लील टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल की मां और बहन के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता एजाज खान को अग्रिम जमानत दे दी।

हालांकि, न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने इंटरनेट मीडिया की बुराइयों के प्रति आगाह किया। इंटरनेट पर कोई भी सामग्री एक बड़े वर्ग तक पहुंचती है और इंटरनेट पर हर सामग्री को बहुत सावधानी से अपलोड किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को और सावधानी बरतनी चाहिए जब उसके फाॅलोअर्स बड़े पैमाने पर हों और समाज में उसका प्रभाव हो।



एजाज खान पर इंटरनेट मीडिया वीडियो में शिकायतकर्ताओं पर लैंगिक आधारित गाली-गलौज, अश्लीलता और डिजिटल मानहानि का आरोप है। एजाज के खिलाफ धारा 79 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव या कृत्य) बीएनएस और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है।