'लालची और सिंड्रेला जैसी सौतेली मां है...', कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों का प्रिया सचदेव पर गंभीर आरोप
संजय कपूर की संपत्ति को लेकर करिश्मा कपूर के बच्चों ने सौतेली मां प्रिया सचदेव ( प्रिया कपूर) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चों ने प्रिया को लालची बताते हुए वसीयत में जालसाजी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रिया को संपत्ति का बड़ा हिस्सा मिला, जबकि उनके बेटे को कम। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को रखी है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की वसीयत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपनी सौतेली मां प्रिया कपूर पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
करिश्मा के बच्चों की तरफ से पेश हुए वकील ने न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष प्रिया पर लालची होने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि संजय कपूर की पत्नी को उनकी संपत्ति का 60 प्रतिशत हिस्सा मिला, जबकि उनके बेटे को लगभग 12 प्रतिशत ही हिस्सा मिला है। प्रिया कपूर पर लालची होने का आरोप लगाते हुए उन्हें सिंड्रेला जैसी सौतेली मां कहा।
1950 की वॉल्ट डिज्नी की फिल्म सिंड्रेला में उसकी सौतेली मां बुरा व्यवहार करती है और अपना सारा ध्यान अपनी दो बेटियों पर केंद्रित करती है। सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों ने दावा किया कि प्रिया को ट्रस्ट का 75 प्रतिशत हिस्सा भी मिल रहा है। उन्होंने जालसाजी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जांच के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।
इससे पहले अदालत ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्ति की सूची एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी थी और संपत्ति विवाद में शामिल पक्षों को मीडिया के साथ विवरण साझा न करने का सुझाव दिया था।
करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से तर्क दिया गया कि दस्तावेज में जालसाजी किस हद तक हुई है, इसका पता लगाना होगा। यह भी कहा कि प्रिया कपूर उनके शेयरों को सीमित करने की बेहद जल्दी में थीं और प्रिया सिंड्रेला की सौतेली मां जैसी हैं।
करिश्मा के बच्चों की तरफ से पेश हुए वकील ने वसीयत की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया संजय कपूर ने वर्तमान वसीयत बनाते समय किसी वकील से सलाह नहीं ली थी। साथ ही यह भी दावा किया कि यह संभव नहीं है कि उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति वसीयत करने से पहले किसी वकील से सलाह न ली हो।
उन्होंने दावा किया कि जब संजय अपने बेटे के साथ छुट्टियों पर थे, तब वसीयत में बदलाव किया गया। उन्होंने आगे कहा कि दस्तावेज में जालसाजी करने वाले को इनाम मिला।
करिश्मा कपूर के बेटों की तरफ से पेश की गई जिरह को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मामले की आगे की सुनवाई 13 अक्टूबर फिर से शुरू की जाएगी। पूर्व में प्रिया ने अदालत को बताया था कि करिश्मा कपूर के बच्चों को पारिवारिक ट्रस्ट से पहले ही 1,900 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।