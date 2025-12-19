Language
    4.62 करोड़ कैश, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोना मिला; डंकी रूट केस में दिल्ली के ट्रैवल एजेंट पर ED का शिकंजा

    By Agency News Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:55 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में डंकी रूट मामले का खुलासा हुआ है। हरियाणा का एक एजेंट लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने के बदले मोटी रकम लेता था। E ...और पढ़ें

    एएनआई, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में डंकी रूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि हरियाणा का एक प्रमुख एजेंट लोगों को मेक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका भेजने के बदले उनसे मोटी रकम लेता था और भुगतान की गारंटी के तौर पर उनके मकान और जमीन के कागज अपने पास रखता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ED की जालंधर ज़ोनल यूनिट ने 18 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के 13 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दिल्ली स्थित एक ट्रैवल एजेंट के परिसर से 4.62 करोड़ रुपये नकद, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने की ईंटें बरामद की गईं।

    जिनकी कुल कीमत करीब 19.13 करोड़ रुपये बताई गई है। छापेमारी में डंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों की आपसी बातचीत, मोबाइल फोन और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी मिले हैं।

    ED अधिकारियों के अनुसार, हरियाणा में एक प्रमुख डंकी ऑपरेटर के यहां से ऐसे रिकॉर्ड और दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनसे पता चला है कि वह उम्मीदवारों को अमेरिका भेजने के लिए उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज बतौर ज़मानत रखता था।

    जांच में यह भी सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क कई स्तरों में काम करता था, जिसमें ट्रैवल एजेंट, बिचौलिए, डंकी ऑपरेटर, विदेशों में मौजूद सहयोगी, हवाला नेटवर्क और यात्रा व ठहरने की व्यवस्था करने वाले लोग शामिल थे।

    ED ने इस मामले की जांच फरवरी 2025 में उस समय शुरू की थी, जब अमेरिका सरकार ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले 330 भारतीय नागरिकों को सैन्य कार्गो विमानों से भारत डिपोर्ट किया था। जांच में पाया गया कि इन लोगों को डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचाया गया था और उनसे भारी रकम वसूली गई थी।

    जांच एजेंसी के मुताबिक, इन एजेंटों ने लोगों को कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का झांसा दिया, लेकिन बाद में उन्हें दक्षिण अमेरिकी देशों के खतरनाक रास्तों से भेजा गया। इस दौरान लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनसे और पैसे ऐंठे गए और कई बार उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।

    हाल ही में ED ने इस मामले में अवैध कमाई से जुड़ी 5.41 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी कुर्क किया है, जिनमें कृषि भूमि, रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियां और बैंक खाते शामिल हैं। यह संपत्तियां डंकी रूट के ज़रिए लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने वाले कुछ एजेंटों और उनके परिजनों के नाम पर पाई गई हैं।

