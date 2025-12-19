दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क का किया भंडाफोड़, चार जालसाज गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए दो अलग-अलग मामलों में शामिल चार जालसाजों को गिरफ्तार किया है। एनसीआरपी पोर्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए दो अलग-अलग मामलों में शामिल चार जालसाजों को गिरफ्तार किया है। एनसीआरपी पोर्टल पर आरोपितों द्वारा दर्ज शिकायतों में 24 करोड़ की ठगी का पता चला है।
एक मामले में शिकायतकर्ता को इन्वेस्टमेंट स्कीम के बहाने 31.45 लाख की ठगी की गई थी, जिसमें उच्च रिटर्न का वादा किया गया था। इस मामले में दो आरोपितों पंजाब के रूपनगर के राजीव और लुधियाना से मोनू को गिरफ्तार किया गया।
दूसरे मामले में शिकायतकर्ता को 'वीआइपी 10 स्टॉक शेयरिंग ग्रुप' नाम के एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़कर आरोपितों ने 'वर्गर एप्लीकेशन' नामक एक एप्लीकेशन इंस्टाल कराई और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के बहाने शिकायतकर्ता से 47 लाख ठग लिए।
