    दिल्ली में ईको वैन चोर गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह के सरगना समेत दो गिरफ्तार; तीन वैन बरामद

    By Shamse Alam Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:25 AM (IST)

    दिल्ली के कंझावला में ईको वैन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। ईको वैन की चोरी कर पार्किंग में छिपाने, फिर मामला शांत होने पर ग्राहकों की तलाश कर इसे बेचने वाले गिरोह का कंझावला थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के सरगना समेत दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के तीन ईको वैन बरामद किए हैं। इस कार्रवाई से वाहन चोरी के कुल छह मामले सुलझाने का पुलिस दावा कर रही है।

    रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि आठ दिसंबर को कंझावला थाना क्षेत्र में एक ईको वैन चोरी होने का मामला दर्ज किया गया था। इसके अगले दिन ही नौ दिसंबर को अलग-अलग इलाकों से दो और ईको चोरी होने की शिकायतें सामने आईं। पीड़ितों के बयानों के आधार पर कंझावला थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए कांझावला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव मलिक के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर के आधार पर सुल्तानपुरी इलाके से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान तालिब खान और मोहम्मद अख्तर उर्फ इल्ला के रूप में हुई।

    गिरफ्तारी के समय आरोपितों के पास से एक ईको कार बरामद हुई, जो रनहोला थाना क्षेत्र से चोरी पाई गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कंझावला क्षेत्र में हुई अन्य वाहन चोरी की वारदातों में भी अपनी संलिप्तता कबूल की। उनकी निशानदेही पर दो और ईको बरामद की गईं, जो राज पार्क और तिलक नगर थाना क्षेत्रों से संबंधित थीं।

    जांच में पता चला कि इस गिरोह में लक्ष्मी नारायण नामक एक अन्य आरोपित भी शामिल है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपित केवल ईको को निशाना बनाते थे और चोरी के बाद उन्हें दूसरे थाना क्षेत्रों की पार्किंग में खड़ा कर देते थे, ताकि मामला शांत होने के बाद वाहन को ठिकाने लगाया जा सके।

    आरोपित तालिब खान पहले 18 और मोहम्मद अख्तर 15 वाहन चोरी के मामलों में संलिप्त रह चुके हैं और दोनों सुल्तानपुरी थाने के हिस्ट्रीशीटर हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी है।