    पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन में लगी भीषण आग, 25 झुग्गियां जलकर हुई राख

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:25 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन की झुग्गियों में देर रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। सोते हुए लोग धुएं से जागे और जान बचाने के लिए भागे। दमकल की गाड़ियों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया, लेकिन 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अज्ञात है, पुलिस जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में रानी गार्डन की झुग्गियों में बुधवार देर रात आग लग गई। हादसे के वक्त लोग झुग्गियों में सो रहे थे। धुएं से दम घुटने पर लोगों की आंख खुली और वह जान बचाने के लिए भागे।

    सूचना मिलते ही दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर एक घंटे में काबू पाया। आग में 25 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

    पुलिस ने बताया कि बुधवार रात एक बजे सूचना मिली कि रानी गार्डन में कूड़े खत्ते के पास झुग्गियों में आग लगी है। पुलिस व दमकल की गाड़ियां मौके पहुंची। झुग्गियों में आग लगते ही लोग बाहर आ गए थे। जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, वह कूड़ा बीनने का काम करते हैं। कूड़े की वजह से आग बुझाने में दिक्कत हुई। आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल सका।

