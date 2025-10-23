दिल्ली-NCR में सांस लेना मुश्किल, यूपी में बारिश के आसार; हिमाचल में हिमपात का दौर शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर भारत से लेकर मध्‍य भारत तक जोरदार बारिश का लंबा दौर चला, जिसके चलते सभी जिलों का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। इधर, दीपावली के पहले से ही हल्‍दी ठंड शुरू हो चुकी थी। अब तापमान में बदलाव नज़र आ रहा है। इस बीच पूरे देश में मौसम को लेकर आईएमडीका अलर्ट सामने आया है। मौसम विभाग ने 23 अक्तूबर से लेकर 24 अक्तूबर तक दक्षिण भारत में बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है।

चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक होगी बारिश भारतीय मौसम विज्ञान विभागने 23 अक्टूबर को देश के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक, भारी बारिश और मानसून के अवशेष इस क्षेत्र में चिंता का विषय बने हुए हैं, अधिकारियों ने लोगों को यात्रा और बाहरी गतिविधियों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है।

यूपी में हो सकती है बारिश सर्दियों का मौसम नजदीक आ रहा है, वहीं मध्य भारत के कुछ हिस्सों में मौसम सुहाना और धूप भरा है। इस बीच, कोलकाता जैसे पूर्वी इलाकों में आसमान साफ है, लेकिन वायु गुणवत्ता की समस्या बनी हुई है। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। प्रदूषण दोगुने स्तर तक पहुंच चुका है। यूपी में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है।

लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दोगुना हो गया है, खासकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में स्थिति गंभीर है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर सबसे प्रदूषित शहर रहे।

दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल एनसीआर से जुड़े उप्र के गाजियाबाद व नोएडा शहर में सांस लेना मुश्किल है। संतोष की बात यह है कि लखनऊ, प्रयागराज व बरेली जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता पर नियंत्रण बना रहा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, गाजियाबाद व नोएडा शहर का एक्यूआइ 300 के पार पहुंच गया है जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। यहां दीपावली के बाद भी हवा काफी जहरीली है।

इन जगहों पर होगी तेज बारिश 23 अक्टूबर को कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

चंबा, कुल्लू, किन्नौर की चोटियों पर हिमपात, मनाली में वर्षा हिमाचल प्रदेश में चंबा, कुल्लू, किन्नौर और कांगड़ा जिले की चोटियों पर बुधवार को हिमपात हुआ, जबकि मनाली में वर्षा का दौर जारी रहा। रोहतांग में छह इंच और शिंकुला, बारालाचा तथा कुंजम दर्रे में 10 इंच तक बर्फबारी हुई। तापमान में गिरावट के कारण मनाली-लेह मार्ग पर पानी जमने लगा है। पांगी और भरमौर की चोटियों पर भी हिमपात हुआ है।

मणिमहेश, कैलाश पर्वत श्रृंखला और अन्य प्रमुख चोटियों पर भी बर्फबारी की सूचना है। पांगी के हुडान और सुराल भटोरी क्षेत्रों में तीन इंच तक हिमपात हुआ। सच्चे जोत में एक फीट बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। चंबा शहर और आसपास के निचले क्षेत्रों में बुधवार दोपहर से वर्षा शुरू हुई, जो शाम तक जारी रही।

सोलंगनाला में पर्यटकों ने बर्फ के बीच आनंद लिया उधर, रोहतांग और सोलंगनाला में पर्यटकों ने बर्फ के बीच आनंद लिया। लाहुल स्पीति में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। शिमला, मंडी, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर में दिन के समय धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद बादल छाने लगे।