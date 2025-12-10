Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    द्वारका: निर्माणाधीन इमारत से गिरने से दादी-पोते की मौत, मामले की जांच कर रही पुलिस

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:06 PM (IST)

    दिल्ली के द्वारका में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरने से एक महिला मजदूर और उसके एक साल के पोते की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा भारत विहार इलाके में हुआ, ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के द्वारका में एक निर्माणाधीन इमारत से गिरने से एक महिला मजदूर और उसके एक साल के पोते की दर्दनाक मौत हो गई। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, वेस्ट दिल्ली। बुधवार शाम को देश की राजधानी के द्वारका इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। सेक्टर 15 के भारत विहार में बन रही एक बिल्डिंग में काम कर रही एक महिला मज़दूर और उसके एक साल के पोते की ऊंचाई से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन का सामान उठाने के लिए लगी टेम्परेरी लिफ्ट को नीचे उतारा जा रहा था, तभी लिफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गई, जिससे दोनों पास से गुजर रही एक कार की छत पर गिर गए। यह घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक महिला की पहचान 45 साल की हरि बाई के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली थी। वह अपने परिवार के साथ भारत विहार इलाके में रहती थी और कंस्ट्रक्शन मज़दूर का काम करती थी। मरने वाला उसका एक साल का पोता राज था। DCP द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि बुधवार शाम 5:03 बजे द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन को हादसे की सूचना मिली थी।

    कॉल करने वाले ने बताया कि भारत विहार, गली नंबर 3 में बन रही एक बिल्डिंग में एक मज़दूर ऊंचाई से गिर गया है। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पता चला कि घायल महिला को आकाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल में पुलिस को महिला का बेटा मुकेश मिला, जिसने बताया कि हादसे के समय वह भी बिल्डिंग में काम कर रहा था। मुकेश ने बताया कि उसकी मां हरी बाई बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर एक टेम्पररी लिफ्ट से सामान उतार रही थीं।

    उनका एक साल का पोता राज उनके साथ था। मुकेश के मुताबिक, लिफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गई, जिससे महिला और राज दोनों गिरकर पास से गुजर रही एक i20 कार की छत पर जा गिरे। गंभीर चोटों के कारण दोनों को हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया।

    DCP के मुताबिक, पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के लिए एक क्राइम टीम को भेजा है और घटना के सही कारण की जांच कर रही है। मृतक के बेटे के बयान के आधार पर, कानून की सही धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।