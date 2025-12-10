द्वारका: निर्माणाधीन इमारत से गिरने से दादी-पोते की मौत, मामले की जांच कर रही पुलिस

जागरण संवाददाता, वेस्ट दिल्ली। बुधवार शाम को देश की राजधानी के द्वारका इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। सेक्टर 15 के भारत विहार में बन रही एक बिल्डिंग में काम कर रही एक महिला मज़दूर और उसके एक साल के पोते की ऊंचाई से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जब कंस्ट्रक्शन का सामान उठाने के लिए लगी टेम्परेरी लिफ्ट को नीचे उतारा जा रहा था, तभी लिफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गई, जिससे दोनों पास से गुजर रही एक कार की छत पर गिर गए। यह घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतक महिला की पहचान 45 साल की हरि बाई के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की रहने वाली थी। वह अपने परिवार के साथ भारत विहार इलाके में रहती थी और कंस्ट्रक्शन मज़दूर का काम करती थी। मरने वाला उसका एक साल का पोता राज था। DCP द्वारका अंकित सिंह ने बताया कि बुधवार शाम 5:03 बजे द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन को हादसे की सूचना मिली थी।

कॉल करने वाले ने बताया कि भारत विहार, गली नंबर 3 में बन रही एक बिल्डिंग में एक मज़दूर ऊंचाई से गिर गया है। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पता चला कि घायल महिला को आकाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल में पुलिस को महिला का बेटा मुकेश मिला, जिसने बताया कि हादसे के समय वह भी बिल्डिंग में काम कर रहा था। मुकेश ने बताया कि उसकी मां हरी बाई बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर एक टेम्पररी लिफ्ट से सामान उतार रही थीं।

उनका एक साल का पोता राज उनके साथ था। मुकेश के मुताबिक, लिफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गई, जिससे महिला और राज दोनों गिरकर पास से गुजर रही एक i20 कार की छत पर जा गिरे। गंभीर चोटों के कारण दोनों को हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया।