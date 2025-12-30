Language
    द्वारका एक्सप्रेस-वे और दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो, अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेज अलर्ट जारी

    By Agency News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:17 PM (IST)

    दिल्ली में मंगलवार सुबह घना कोहरा और जहरीली हवा छाई रही, जिससे द्वारका एक्सप्रेसवे और आईजीआई हवाई अड्डे जैसे क्षेत्रों में दृश्यता लगभग शून्य हो गई। भ ...और पढ़ें

    द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली के आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी जीरो।

    एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार सुबह घने कोहरे की मोटी चादर और जहरीली हवा ने शहर को ढक लिया, जिससे द्वारका एक्सप्रेसवे, धौला कुआं और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई।

    भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आने वाले कुछ दिनों तक दृश्यता में भारी कमी तथा यात्रा में कठिनाइयों की चेतावनी दी है।

    इसके साथ ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है, जहां एक्यूआई 384 दर्ज किया गया। अधिकारियों ने लोगों को बाहर कम निकलने की सलाह दी है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सुबह 7 बजे यात्री एडवाइजरी जारी कर कहा कि कोहरे के कारण पहले हुई बाधाओं के बाद दृश्यता सुधारने पर उड़ान संचालन सामान्य हो गया है।

    हवाई अड्डे ने आश्वासन दिया कि टर्मिनलों में तैनात अधिकारी यात्रियों की सहायता के लिए उपलब्ध हैं। इससे पहले घने कोहरे ने कई उड़ानों में देरी और रद्दीकरण का कारण बना था, जिस पर इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइंस ने यात्रियों को परामर्श जारी किया।

    आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, घना कोहरा आने वाले दिनों में विशेषकर सुबह के समय बना रहेगा और दिन चढ़ने पर धीरे-धीरे छंटेगा। न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 31 दिसंबर को काफी ऊपर रह सकता है। आकाश अगले चार दिनों तक आंशिक रूप से बादलों से भरा रहेगा और 1 जनवरी 2026 को बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है।