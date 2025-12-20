Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    द्वारका कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मरते दम तक जेल

    By Gautam Kumar Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:45 AM (IST)

    द्वारका की स्पेशल POCSO कोर्ट ने 14-15 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप और मर्डर केस में दोषी अनुज रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2017 में डाब ...और पढ़ें

    Hero Image

    द्वारका कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप और मर्डर केस में दोषी अनुज रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पश्चिम दिल्ली। द्वारका की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने 14-15 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए जघन्य रेप और मर्डर केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशन जज वैभव मेहता ने दोषी अनुज रावत को उसकी बाकी ज़िंदगी के लिए जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 2017 का है और डाबरी पुलिस स्टेशन इलाके में दर्ज किया गया था। लंबी पुलिस जांच और कानूनी दलीलों के बाद, कोर्ट ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), धारा 174A और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत सजा सुनाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुनवाई के दौरान, कोर्टरूम में एक बहुत ही भावुक माहौल बन गया जब पीड़िता के माता-पिता ने जज के सामने अपना दुख बताया। उन्होंने कहा कि मृतक उनकी इकलौती बेटी थी और दोषी के क्रूर काम ने उनकी दुनिया उजाड़ दी है। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और पीड़िता के परिवार ने जोरदार मांग की कि दोषी को मौत की सज़ा दी जाए, क्योंकि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है।

    हालांकि, दोषी के वकील ने उसके तीन छोटे बच्चों और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने माना कि एक नाबालिग लड़की के खिलाफ यह अपराध ऐसा था जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि दोषी को ज़िंदगी भर कड़ी कैद में रहना होगा।

    सजा के साथ, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए कुल 25.50 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाए। इसमें हत्या के अपराध के लिए 15 लाख रुपये और POCSO एक्ट के तहत 10.50 लाख रुपये शामिल हैं। इसके अलावा, दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसका भुगतान न करने पर उसे अतिरिक्त जेल की सजा होगी।