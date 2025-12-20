द्वारका कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मरते दम तक जेल

जागरण संवाददाता, पश्चिम दिल्ली। द्वारका की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने 14-15 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए जघन्य रेप और मर्डर केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एडिशनल सेशन जज वैभव मेहता ने दोषी अनुज रावत को उसकी बाकी ज़िंदगी के लिए जेल की सजा सुनाई है। यह मामला 2017 का है और डाबरी पुलिस स्टेशन इलाके में दर्ज किया गया था। लंबी पुलिस जांच और कानूनी दलीलों के बाद, कोर्ट ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), धारा 174A और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत सजा सुनाई।

सुनवाई के दौरान, कोर्टरूम में एक बहुत ही भावुक माहौल बन गया जब पीड़िता के माता-पिता ने जज के सामने अपना दुख बताया। उन्होंने कहा कि मृतक उनकी इकलौती बेटी थी और दोषी के क्रूर काम ने उनकी दुनिया उजाड़ दी है। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और पीड़िता के परिवार ने जोरदार मांग की कि दोषी को मौत की सज़ा दी जाए, क्योंकि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है।

हालांकि, दोषी के वकील ने उसके तीन छोटे बच्चों और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने माना कि एक नाबालिग लड़की के खिलाफ यह अपराध ऐसा था जिसने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि दोषी को ज़िंदगी भर कड़ी कैद में रहना होगा।