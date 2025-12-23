द्वारका: बीट कांस्टेबल की सूझबूझ से बची 16 परिवारों की जान, जलते गैस सिलेंडर की आग बुझाकर टाला बड़ा हादसा
दिल्ली के द्वारका में एक बीट कांस्टेबल ने जलते हुए गैस सिलेंडर की आग को बुझाकर 16 परिवारों की जान बचाई. कांस्टेबल की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ा हादस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाना क्षेत्र में स्थित चार मंजिला इमारत में शनिवार को रसोई गैस के गैस सिलेंडर में आग लग गई। सूचना मिलते ही इलाके में तैनात बीट कांस्टेबल अनिल मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना जान की परवाह किए जलते सिलेंडर को इमारत से बाहर निकाला और गीले कपड़े की मदद से सिलेंडर में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।
द्वारका जिला पुलिस अंकित सिंह ने बताया कि 20 दिसंबर रात 9.39 बजे थाने में सिलेंडर में धमाके की पीसीआर काल मिली। जब तक पुलिस व दमकल की टीम पर मौके पर पहुंच पाती, बीट कांस्टेबल अनिल उससे पहले ही दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सिलेंडर में आग लगी हुई थी।
इमारत में रहते थे 16 परिवार
चार मंजिला इस इमारत में कुल 16 परिवार रहते हैं और सभी का इमारत से बाहर भाग पाना संभव नहीं था। यह देखते हुए कांस्टेबल तत्काल जलता हुआ सिलेंडर उठाकर रसोई से बाहर लाए और फिर इमारत से बाहर ले जाकर उसको स्थानीय लोगों की मदद से बुझा दिया।
इसके बाद दमकल व पुलिस की बाकी की टीम मौके पर पहुंची और कूलिंग व सर्च ऑपरेशन चलाया। कांस्टेबल द्वारा सिलेंडर की आग बुझाए जाने के चलते कोई भी हताहत होने से बच गया।
