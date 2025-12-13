Video: प्रोफेसर के कमरे में जाने का डाला दवाब, DU की स्टूडेंट को धमकाया-बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं; मचा हड़कंप
दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। छात्रा का कहना है कि विभागाध्यक्ष ने भी उसे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की एक छात्रा ने प्रोफेसर पर उत्पीड़न और मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में छात्रा के द्वारा बनाया गया एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।
वीडियो में छात्रा आरोप लगा रही है कि उसके विभाग के विभागाध्यक्ष (एचओडी) ने भी उस पर प्रोफेसर के कमरे में जाने का दबाव बनाया। छात्रा का कहना है कि एचओडी ने उसे प्रोफेसर के कमरे में जबरन भेजने की कोशिश की, उसे धमकाया गया कि तुम इस यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हो, तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं।
वीडियो में छात्रा यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि वह अपनी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंची है और किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार नहीं करेगी। उसने यह भी आरोप लगाया कि कुछ छात्रों द्वारा नंबर हासिल करने के उद्देश्य से उसके खिलाफ गलत और भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। छात्रा के अनुसार उस पर वीडियो को डिलीट करने का भी दबाव बनाया जा रहा है।
छात्रा ने बताया कि उसने संबंधित प्रोफेसर को लेकर एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर साझा की थी। जब विभागाध्यक्ष को इस रील की जानकारी मिली, तो उन्होंने उसे हटाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि, छात्रा ने रील डिलीट करने से साफ मना कर दिया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र जांच की मांग की है। एबीवीपी का कहना है कि पूरे प्रकरण की तथ्यात्मक जांच कर सत्य को सामने लाया जाए, ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।
एबीवीपी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के समय में इस तरह के मामलों का सामने आना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और साख पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
यह भी पढ़ें- दिल्ली में बंद पड़ीं 250 मोहल्ला क्लीनिकों का भी होगा इस्तेमाल, बेघरों के लिए योजना बना रही रेखा सरकार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।