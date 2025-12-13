Video: प्रोफेसर के कमरे में जाने का डाला दवाब, DU की स्टूडेंट को धमकाया-बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं; मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की एक छात्रा ने प्रोफेसर पर उत्पीड़न और मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में छात्रा के द्वारा बनाया गया एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

वीडियो में छात्रा आरोप लगा रही है कि उसके विभाग के विभागाध्यक्ष (एचओडी) ने भी उस पर प्रोफेसर के कमरे में जाने का दबाव बनाया। छात्रा का कहना है कि एचओडी ने उसे प्रोफेसर के कमरे में जबरन भेजने की कोशिश की, उसे धमकाया गया कि तुम इस यूनिवर्सिटी का बहुत छोटा सा हिस्सा हो, तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं।



वीडियो में छात्रा यह कहते हुए सुनाई दे रही है कि वह अपनी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंची है और किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार नहीं करेगी। उसने यह भी आरोप लगाया कि कुछ छात्रों द्वारा नंबर हासिल करने के उद्देश्य से उसके खिलाफ गलत और भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। छात्रा के अनुसार उस पर वीडियो को डिलीट करने का भी दबाव बनाया जा रहा है।