डीयू में बढ़ाई सुरक्षा, कैंपसों में किसी भी असामाजिक गतिविधि पर तुरंत एक्शन के निर्देश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) प्रशासन ने बुधवार को आयोजित एक बैठक में निर्णय लिया कि सभी परिसरों में सुरक्षा प्रोटोकाल की समीक्षा की जाएगी और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसमें तय किया गया कि कॉलेज परिसरों में आने-जाने वालों की पहचान सत्यापन की सख्त प्रक्रिया लागू होगी और बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश केवल अनुमति पत्र के आधार पर ही होगा। प्रत्येक कॉलेज और छात्रावास परिसर के आसपास निगरानी बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील बिंदुओं पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

