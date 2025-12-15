Language
    Delhi News: डीयू में छात्रा उत्पीड़न के आरोप में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    दिल्ली विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में एक छात्रा द्वारा प्रोफेसर पर उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने और उससे जुड़े वीडियोसोशलमीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीयजांच समिति का गठन किया है। छात्र संगठनों ने इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

    छात्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में आरोप लगाया कि प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाने के बाद विभागाध्यक्ष (एचओडी) ने उसे धमकाया। छात्रा के अनुसार, एचओडी ने उससे वीडियो हटाने को कहा और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर उसके शैक्षणिक भविष्य को गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। छात्रा का दावा है किउसेकहा गया कि प्रोफेसर के खिलाफ डाले गए सभी वीडियो हटा लो, वरना बहुत कुछ बर्बाद कर सकते हैं।

    छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उसे सेमेस्टर अंत की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड नहीं दिया गया और अन्य छात्रों के माध्यम से लगातार दबाव बनाया गया कि वह अपने आरोप वापस ले ले। साथ ही उसने यह दावा भी किया कि कुछ छात्रों ने आंतरिक मूल्यांकन अंकों के बदले प्रोफेसर का समर्थन किया।

    दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर की निदेशक राजनीअब्बी ने कहा कि छात्रा की ओर से अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियोवायरल होने के बाद कुलपति के निर्देश पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

    अब्बी ने बताया कि जांच रिपोर्ट दो से तीन दिनों में सौंपे जाने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय छात्रा और उसके परिवार से संपर्क करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। राजनीअब्बी के अनुसार, प्रशासन को यह जानकारी भी मिली है कि छात्रा की उपस्थिति कम रही है और उसके व्यवहार को लेकर सहपाठियों की ओर से लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी पहलुओं की जांच समिति द्वारा की जाएगी।