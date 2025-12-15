दिल्ली जाने वाले सावधान! बढ़ते प्रदूषण के बीच सिंगापुर, यूके और कनाडा ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली में प्रदूषण ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 500 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर अब कनाडा, सिंगापुर और यूके सरीखे कई देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बुरा हाल हो गया है। आनंद विहार में AQI 493 दर्ज किया गया। ऐसे में कई देशों ने दिल्ली जाने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
सिंगापुर ने नागरिकों को किया अलर्ट
नई दिल्ली में सिंगापुर उच्चायुक्त ने एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों से फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की अपील की है। उनका कहना है कि प्रदूषण के कारण फ्लाइट रद हो सकती हैं।
सिंगापुर उच्चायुक्त ने ट्रैवल एडवाइजरी में लिखा-
भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रैप-4 लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सिंगापुर के नागरिकों को सलाह दी जारी है कि यात्रा से पहले दिल्ली एनसीआर में जाने और आने वाली फ्लाइट का स्टेटस चेक जरूर कर लें। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की है। मदद के उच्चायुक्त से संपर्क कर सकते हैं।
यूके ने भी किया आगाह
यूनाइटेड किंगडम ने भी गर्भवती महिलाओं, दिल और सांस की बीमारी से जूझने वाले लोगों को भारत की यात्रा करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने की सलाह दी है। यूके ने अपनी एडवाइजरी में लिखा, "वायु प्रदूषण स स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। अक्टूबर से फरवरी के बीच सर्दियों में उत्तर भारत के ज्यादातर शहर प्रदूषण से प्रभावित हैं। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग समेत किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग भारत जाने से पहले डॉक्टर से परामर्श ले लें।"
कनाडा ने जारी की एडवाइजरी
कनाडा ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, "दिल्ली में धुंध के कारण वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक हो सकता है। सर्दियों में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां आती हैं। इस दौरान सांस की बीमारी या किसी अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को परेशानी हो सकती है।"
फोटो - एएनआई
AQI 500 तक पहुंचा
बता दें कि आज सुबह दिल्ली ने घने कोहरे की चादर ओढ़ रखी थी। धुंध के कारण लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया था। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कई उड़ाने भी प्रभावित हुई थीं। दिल्ली के 40 में से 38 स्टेशनों पर AQI गंभीर पाया गया है। जहांगीरपुरी में AQI 498 दर्ज किया गया था। वहीं, वजीरपुर में AQI 500 तक पहुंच गया था।
