दिल्ली जाने वाले सावधान! बढ़ते प्रदूषण के बीच सिंगापुर, यूके और कनाडा ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

यूके ने भी किया आगाह

यूनाइटेड किंगडम ने भी गर्भवती महिलाओं, दिल और सांस की बीमारी से जूझने वाले लोगों को भारत की यात्रा करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने की सलाह दी है। यूके ने अपनी एडवाइजरी में लिखा, "वायु प्रदूषण स स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। अक्टूबर से फरवरी के बीच सर्दियों में उत्तर भारत के ज्यादातर शहर प्रदूषण से प्रभावित हैं। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग समेत किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग भारत जाने से पहले डॉक्टर से परामर्श ले लें।"

कनाडा ने जारी की एडवाइजरी

कनाडा ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, "दिल्ली में धुंध के कारण वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक हो सकता है। सर्दियों में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां आती हैं। इस दौरान सांस की बीमारी या किसी अन्य गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को परेशानी हो सकती है।"