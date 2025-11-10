DU के छात्रों को मिला एक और मौका, अब इस तारीख तक भर सकते हैं परीक्षाओं के लिए फॉर्म
दिल्ली विश्वविद्यालय ने नवंबर-दिसंबर सत्र की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ा दी है। यह सुविधा स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सों के छात्रों के लिए उपलब्ध है। छात्र आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेजों को 21 नवंबर तक फॉर्म का सत्यापन करना होगा। समय सीमा का पालन करने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नवंबर-दिसंबर सत्र की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह फैसला उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा फार्म नहीं भर पाए थे। अब विश्वविद्यालय ने छात्रों को 20 नवंबर तक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरने की अनुमति दी है।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि यह सुविधा स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्सों सहित सभी प्रोग्रामों के छात्रों के लिए उपलब्ध है। छात्र विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने एनरोलमेंट नंबर का उपयोग कर फार्म भर सकते हैं।
डीयू अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संबंधित कॉलेज, विभाग और संकाय 21 नवंबर तक भरे गए फार्म का सत्यापन करेंगे। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपनी प्रक्रिया पूरी कर लें, अन्यथा उन्हें आगामी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
