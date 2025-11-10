DU के छात्रों को मिला एक और मौका, अब इस तारीख तक भर सकते हैं परीक्षाओं के लिए फॉर्म

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय ने नवंबर-दिसंबर सत्र की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह फैसला उन छात्रों के लिए राहत लेकर आया है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा फार्म नहीं भर पाए थे। अब विश्वविद्यालय ने छात्रों को 20 नवंबर तक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरने की अनुमति दी है।

