पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर डीटीसी यात्रियों को देगी सुविधा और बढ़ाएगी अपनी आय, शुरुआत इस डिपो से...

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) यात्रियों को देगी सुविधा और अपनी आय भी बढ़ाएगी। दिल्ली परिवहन निगम ने तीनों आईएसबीटी (अंतर्राज्यीय बस अड्डा) सहित प्रमुख टर्मिनल के आस-पास पुरानी बसों को रेस्टोरेंट के अंदाज में तैयार कर इन में कैंटीन खोलने की योजना बनाई है। इसके लिए टेंडर जारी किए हैं। ये कैंटीन वातानुकूलित होंगी, माॅडल के तौर पर कश्मीरी गेट आईएसबीटी में कैंटीन के लिए एक बस तैयार की गई है।

डीटीसी आय बढ़ाने की बना रहा योजना सरकार पुरानी बसों में कैंटीन खोलकर दो तरह की फायदे देख रही है एक तो बस और टर्मिनल के बाहर टर्मिनल पर यात्रियों को खाने पीने की आइटम की सुविधा अच्छी और कम दाम में मिल सकेगी दूसरा टेंडर के माध्यम से यह सुविधा प्रदान कर डीटीसी की आय भी बढ़ सकेगी। घाटे में चल रही डीटीसी आय बढ़ाने के लिए तरह-तरह के रास्ते खोज रही है।

इनमें एक रास्ता कैंटीन खोलकर टेंडर के माध्यम से आय अर्जित करना भी है। इस योजना के तहत डीटीसी और परिवहन विभाग के तहत डीटीआइडीसी (दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कारपोशन) बसों में कैंटीन खोलने की रणनीति पर काम कर रही हैं।

ऐसे आया यह प्रशंसनीय विचार वर्तमान हालात की बात करें तो डीटीसी या डीटीआईडीसी की तरफ से किसी भी बस टर्मिनल या आइएसबीटी पर कोई कैंटीन की कोई सुविधा नहीं है। कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस अड्डा पर खाने पीने के सामान के सभी स्टाल हटा दिए गए हैं।

इसकी व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए कुछ समय पहले उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने दौरा कर जब वहां बस टर्मिनल के अंदर भोजन करने वाले स्टाल के आसपास गंदगी देखी तो उन्होंने टर्मिनल के अंदर आइएसबीटी के अंदर खाने पीने की समान पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था।