दिल्ली भाजपा का दीपावली मिलन समारोह सुधांशु त्रिवेदी बोले- अब दिल्ली में 'सनातन सरकार'
दिल्ली भाजपा ने दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में 'सनातन सरकार' लाने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा और केंद्र सरकार की नीतियों की प्रशंसा की। त्रिवेदी ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए भाजपा को एकमात्र विकल्प बताया।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह आयोजित हुआ। सचदेवा ने कहा, इस बार दिल्ली में संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण का भी समन्वय रहेगा। पूर्व की सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखती थी ताकि दीवाली में आतिशबाजी पर रोक लगी रहे।
इस वर्ष भाजपा की सरकार ने सही तरह से इस विषय को रखा और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दे दी। केंद्र सरकार द्वारा दीपावली से पहले जीएसटी की दरों में राहत दी है। दिल्ली सरकार ने व्यापारियों को 738 करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी रिफंड जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्लीवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए काम कर रही है। हम सब मिलकर इस दीपावली को ग्रीन और गौरवमयी बनाएंगे। भा
जपा प्रवक्ता डाॅ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आज दिल्ली में सनातन सरकार है। यह सरकार भारतीय संस्कृति के विकास के साथ ही सभी के समग्र विकास में विश्वास रखती है।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली भाजपा के सहप्रभारी डा. अल्का गुर्जर, सांसद मनोज तिवारी, योगेंद्र चांदोलिया व बांसुरी स्वराज, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य नेता उपस्थित थे। मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने मंच संचालन किया।
