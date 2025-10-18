Language
    दिल्ली का दम घोंटती हवा: AQI रिपोर्ट लगातार पांचवें दिन 'खराब' दर्ज, दीवाली से पहले 9 स्टेशन रेड जोन में

    By Sanjeev Gupta Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:47 PM (IST)

    दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पहुँच गई है। दीवाली से पहले ही 9 स्टेशन रेड जोन में हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। AQI रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच शनिवार को भी यह 'खराब' श्रेणी में ही रिकाॅर्ड किया गया, लेकिन अब यह 'बहुत खराब' की श्रेणी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के विभिन्न इलाके पहले ही 'बहुत खराब' श्रेणी के प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार अगले तीन दिन तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के आसार भी नहीं हैं।

    दिल्ली का एक्यूआई 268 दर्ज किया गया

    सीपीसीबी द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार, शनिवार को दिल्ली का एक्यूआई 268 दर्ज किया गया। इसे 'खराब' श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह 254 रहा था। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 13 अंकों का इजाफा हो गया। दिल्ली के आठ इलाकों का एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। शनिवार को आनंद विहार का एक्यूआई 389 रहा, जो 'गंभीर' श्रेणी से महज 11 अंक कम है। 400 पार करते ही यहां की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच जाएगी।

    पराली के धुएं की बहुत अधिक भागीदारी नहीं

    दिल्ली के प्रदूषण में अभी वाहनों, फैक्ट्रियों का धुआं, धूल प्रदूषण जैसे स्थानीय कारण ही अधिक जिम्मेदार बने हुए है। हालांकि, पंजाब एवं हरियाणा में पराली जलाने के कारण पहुंचने वाला धुआं भी दिल्ली में प्रदूषण के लिए काफी जिम्मेदार होता है, लेकिन इस साल अभी दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की बहुत अधिक भागीदारी नहीं है।

    वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान जारी किया

    केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा दिल्ली के लिए आने वाले दिनों के लिए भी इसी तरह का वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान जारी किया गया है। शनिवार को दिल्ली के वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कुल उत्सर्जन का 15.66 प्रतिशत था, जैसा कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों से पता चलता है।

    शनिवार को एनसीआर के शहरों का एक्यूआई

    शहर  एक्यूआई
    दिल्ली  268
    गुरुग्राम  258
    ग्रेटर नोएडा  248
    गाजियाबाद  324
    फरीदाबाद 190
    नोएडा  293

    दिल्ली के इन इलाकों का एक्यूआई रहा सर्वाधिक

    स्थान  एक्यूआई
    आनंद विहार  389
    सीरीफोर्ट  307
    द्वारका सेक्टर-8  313
    जहांगीर पुरी  310
    विवेक विहार  306
    ओखला फेज दो  303
    वजीरपुर  351
    बवाना  309

