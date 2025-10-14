दिल्ली में सभी अदालतों तक का सफर होगा आसान, DTC और DHCBA के बीच बस चलाने को लेकर समझौता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के साथ विभिन्न अदालतों को जोड़ने वाली बसें चलाने के लिए एक समझौता किया है। डीएचसीबीए अध्यक्ष व वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने घोषणा की कि जल्द ही डीटीसी की ओर से संचालित बस सेवाएं दिल्ली की अदालतों को जोड़ने के लिए शुरू होंगी। एन हरिहरन ने डीटीसी के विशेष आयुक्त और प्रबंध निदेशक के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की।

