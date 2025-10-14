दिल्ली में सभी अदालतों तक का सफर होगा आसान, DTC और DHCBA के बीच बस चलाने को लेकर समझौता
दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर डीटीसी दिल्ली की अदालतों को जोड़ने वाली बसें चलाएगा। डीएचसीबीए अध्यक्ष एन हरिहरन ने बताया कि हाई कोर्ट और तीस हजारी अदालत के बीच तीन बसें चलेंगी। ये बसें रास्ते में पड़ने वाले ट्रिब्यूनल, आयोगों, सुप्रीम कोर्ट, प्रमुख मेट्रो स्टेशनों, द्वारका और कड़कड़डूमा अदालतों को भी जोड़ेंगी। वादी और वकील किराया देकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के साथ विभिन्न अदालतों को जोड़ने वाली बसें चलाने के लिए एक समझौता किया है।
डीएचसीबीए अध्यक्ष व वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने घोषणा की कि जल्द ही डीटीसी की ओर से संचालित बस सेवाएं दिल्ली की अदालतों को जोड़ने के लिए शुरू होंगी। एन हरिहरन ने डीटीसी के विशेष आयुक्त और प्रबंध निदेशक के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
समझौते के तहत डीटीसी दिल्ली हाई कोर्ट और तीस हजारी अदालत के बीच तीन बसें चलाएगा। साथ ही हाई कोर्ट से साकेत अदालत तक भी डीटीसी द्वारा बसें चलाई जाएंगी। ये सभी बसें रास्ते में पड़ने वाले सभी ट्रिब्यूनल और आयोगों को जोड़ेंगी।
इनमें दिल्ली राज्य आयोग, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी), पटियाला हाउस न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है।
ये बसें प्रमुख मेट्रो स्टेशनों और द्वारका तथा कड़कड़डूमा अदालतों को भी जोड़ेंगी। डीटीसी द्वारा निर्धारित किराया देकर वादी, कानूनी क्लर्क और वकील इस बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
