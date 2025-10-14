Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में सभी अदालतों तक का सफर होगा आसान, DTC और DHCBA के बीच बस चलाने को लेकर समझौता

    By Vineet Tripathi Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर डीटीसी दिल्ली की अदालतों को जोड़ने वाली बसें चलाएगा। डीएचसीबीए अध्यक्ष एन हरिहरन ने बताया कि हाई कोर्ट और तीस हजारी अदालत के बीच तीन बसें चलेंगी। ये बसें रास्ते में पड़ने वाले ट्रिब्यूनल, आयोगों, सुप्रीम कोर्ट, प्रमुख मेट्रो स्टेशनों, द्वारका और कड़कड़डूमा अदालतों को भी जोड़ेंगी। वादी और वकील किराया देकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

     डीएचसीबीए ने की घोषणा, बस के रास्ते में आने वाले ट्रिब्यूनल व सुप्रीम कोर्ट को भी जोड़ेगी बसें।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के साथ विभिन्न अदालतों को जोड़ने वाली बसें चलाने के लिए एक समझौता किया है।

    डीएचसीबीए अध्यक्ष व वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने घोषणा की कि जल्द ही डीटीसी की ओर से संचालित बस सेवाएं दिल्ली की अदालतों को जोड़ने के लिए शुरू होंगी। एन हरिहरन ने डीटीसी के विशेष आयुक्त और प्रबंध निदेशक के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    समझौते के तहत डीटीसी दिल्ली हाई कोर्ट और तीस हजारी अदालत के बीच तीन बसें चलाएगा। साथ ही हाई कोर्ट से साकेत अदालत तक भी डीटीसी द्वारा बसें चलाई जाएंगी। ये सभी बसें रास्ते में पड़ने वाले सभी ट्रिब्यूनल और आयोगों को जोड़ेंगी।

    इनमें दिल्ली राज्य आयोग, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी), पटियाला हाउस न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है।

    ये बसें प्रमुख मेट्रो स्टेशनों और द्वारका तथा कड़कड़डूमा अदालतों को भी जोड़ेंगी। डीटीसी द्वारा निर्धारित किराया देकर वादी, कानूनी क्लर्क और वकील इस बस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- दीवाली से पहले दिल्लीवालों को रेखा सरकार का बड़ा तोहफा, पानी के बिल माफी को लेकर योजना लागू